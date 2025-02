Se conocieron datos de Azucena, madre biológica de Morena Rial

Morena Rial ocupa los principales portales y programas de espectáculo. La hija de Jorge Rial fue detenida el miércoles en la madrugada y está acusada de ser coautora del robo doblemente agravado por escalamiento en Villa Adelina, partido de San Isidro. Las pruebas que tiene la Justicia son fotos y videos del momento en el que se la ve claramente a la joven.

Jorge Rial expresó que "Mi hija tiene todo para ser lo que quisiera y para tener una vida mejor, su elección fue otra. No entiendo por qué tomó la decisión de estar marginada. Ella me dijo que 'lo hice porque no sabía qué hacer'". La vida de Morena fue complicada y salió a la luz cómo fue la historia con Azucena, su madre biológica.

En su momento, Azucena Luna dialogó con Ángel de Brito en LAM y contó que quedó embarazada de Morena a los 20 años. Fue allí que viajó a Buenos Aires (vivía en Tucumán) y conoció a Silvina D'Auro, quien en ese entonces era pareja de Jorge y decidieron adoptarla.

Azucena, madre biológica de Morena Rial. Foto: captura de pantalla/ América.

"Estaba de siete meses cuando conocí a Silvia. Ella eligió el nombre de Morena, yo le quería poner mi nombre Azucena Luna. Me arrepentí en momento de darla en adopción, pero bueno. ‘Anda tranquila, no le va a faltar nada’ me decía Silvia". También dejó en claro que a Jorge nunca lo conoció

Morena Rial dejó en claro en una oportunidad que no tenía ganas de conocerla a Azucena: "No entendí nada todo lo que dijo por qué no se entiende como habla. Yo tengo muchos problemas como para poder viajar a Tucumán e ir a conocerla. Lo que a mí me frena es que mi papá biológico no sepa de mí", expresó en su momento.