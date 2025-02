Quién es Gaby Espino, la atractiva mujer que salió con Roberto García Moritán, el ex de Pampita, en Miami

Gaby Espino, una reconocida actriz e influencer de origen venezolano, fue vista en Miami junto a Roberto García Moritán en una cena que desató rumores. El empresario, tras su separación de Pampita, compartió este encuentro con la actriz y despertó curiosidad.

Gaby Espino, la actriz venezolana vinculada a Roberto García Moritán

Gabriela Espino es una figura reconocida en la industria del entretenimiento latino. Con 47 años, trabajó como actriz, modelo y presentadora, participó en exitosas telenovelas como Señora Acero y Más sabe el diablo. Además, se consolidó como empresaria y una referente en redes sociales, donde acumula alrededor de 14 millones de seguidores.

A lo largo de su vida, estuvo en pareja con figuras del medio artístico y es madre de dos hijos: Oriana, de 16 años, fruto de su matrimonio con el actor Cristóbal Lander, y Nikolas, de 12, nacido de su unión con el cantante Jencarlos Canela. Según allegados, mantiene un trato armonioso con los padres de sus hijos y valora la estabilidad familiar.

La cena en Miami y la aclaración de Gaby Espino

El encuentro entre Espino y García Moritán ocurrió en un restaurante de Miami, donde compartieron una cena con amigos en común. Tras la aparición de una foto en la que se los vio juntos, comenzaron a circular versiones que indicaban un supuesto romance.

Frente a estos rumores, la actriz envió un mensaje en el que desmintió cualquier vínculo amoroso con el empresario. "Esta nota me sorprendió porque no es cierto. Conocí a Robert ese día en la cena, tenemos amigos en común. Me invitó a cenar y fue la única vez que lo vi", explicó.

Por su parte, García Moritán también negó los comentarios y aseguró que no está en pareja. "No estoy saliendo con nadie", afirmó el ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, quien en los últimos meses se mantuvo alejado de la escena mediática tras su divorcio de Pampita.

Desde su separación en septiembre de 2024, no se lo había vinculado sentimentalmente con ninguna persona en particular. A pesar de la repercusión de la foto con Espino, ambos protagonistas dejaron en claro que fue un encuentro casual y que no hay nada más entre ellos.