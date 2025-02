Jorge Rial confesó las ásperas amenazas que recibió del entorno de su hija Morena

Un difícil momento está atravesando recientemente el periodista Jorge Rial, luego de que saliera en todos los medios del país la bochornosa noticia de la nueva detención de su hija Morena Rial, luego de ser acusada otra vez por robo bajo la modalidad de escruche, siendo arrestada y trasladada a una comisaría bonaerense este miércoles mientras espera a que se resuelva el hecho delictivo en el que se vio involucrada.

En diálogo con Robertito Funes para A la Barbarossa (Telefe), Jorge Rial brindó una amena entrevista en la que respondió a todo y dio un pantallazo de lo que está viviendo en estos difíciles momentos como padre. Algo que relató llamó muchísimo la atención de Georgina Barbarossa y seguramente el público televidente, ya que revela el verdadero motivo por el que estaba impedido de ver a su nieto Amadeo, el hijo de 3 meses de Morena Rial, quien por estas horas aguarda en una dependencia policial a que su situación judicial sea definida. El periodista mencionó que había conocido a su nieto después de la detención de su hija..

"Todas las noches me dormía pensando que en que a la mañana me iba a despertar con una llamada que involucraba a mi hija, bueno, pasó", inició su relato Jorge Rial. Sobre la situación de su otro nieto, también hijo de Morena explicó: "Fran está con el padre, cosa que me parece bien y yo mismo apoyo eso, tengo contacto todo el tiempo, hablo todo el tiempo con él".

Jorge Rial reveló algunos detalles de su relación con Morena y su nieto

El periodista reveló duros detalles sobre el vínculo con su nieto enunciando: "Tener a Amadeo en mi casa es una belleza, te juro que me despierta hasta el instinto paternal, mirá lo que te digo. A Amadeo lo conocí ayer, antes no podía porque estaba amenazado”. Luego profundizó sobre el complicado entorno de Morena Rial apuntando: "Esa junta que estaba alrededor de Morena me decía que si iba a Córdoba me podían afanar, me podían secuestrar".

En cuanto a la crianza de sus dos hijas, Jorge Rial profundizó: "Como toda adolescente rebelde, el padre se equivoca, no sabe nada, cuando les ponés límites, a tus hijos creen que los padres son males y es normal eso, algunos se enojan y otros hacen otras cosas; a Rocío más de una vez le puse límites y está conmigo, estoy orgulloso de ella".

Para finalizar aclaró que en el caso de haber prisión domiciliaria no se realizaría en su domicilio y recalcó su posición respecto al proceso que le espera a Morena Rial deslizando: "Mi hija es igual que cualquier otro pibe que comete un delito, no tiene ningún privilegio".