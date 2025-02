Brenda Gandini enojada por los dichos de Yanina Latorre sobre la infidelidad de Gonzalo Heredia con la China Suárez

El denominado Wanda Gate sigue sumando capítulos nuevos, en los que se ven involucradas algunas personas que involuntariamente son vinculadas con alguna arista de los conflictos que envuelven a sus protagonistas. En este caso días atrás, Yanina Latorre en una de sus clásicas historias de Instagram en las que comparte información exclusiva sobre los últimos movimientos en los entornos de Wanda Nara y Mauro Icardi, lanzó un comentario que aseguraba que el actor Gonzalo Heredia, actual pareja de la actriz Brenda Gandini, habría tenido un pequeño romance con la China Suárez cuando grababan la exitosa ficción Argentina, tierra de amor y venganza (El Trece).

"Sos una perversa que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas como Pampita, Wanda Nara, Eugenia Tobal, Brenda Gandini, y podría estar todo el día. No sos empática con ninguna, no te importa nada de nadie”, rezaba el picante mensaje en la publicación de Yanina Latorre en la que dejaba a Brenda Gandini como otra víctima de las infidelidades supuestamente perpetradas por la China Suárez.

Varios cronistas de distintos medios interceptaron a la actriz Brenda Gandini para conocer su palabra, en respuesta sobre lo que Yanina Latorre había reflotado en su polémica historia de Instagram sobre la infidelidad que habría cometido Gonzalo Heredia. "En su momento ya se había desmentido, no sé por qué se reavivó ahora ese tema. Imagino que es por un tema de agenda. Pero nosotros no tenemos más nada que decir que eso”, respondió Gandini ante la consulta de la cronista de Intrusos (América TV) sobre la veracidad del rumor.

Brenda Gandini responde todo sobre el rumor del pasado acerca de la infidelidad de su pareja con la China Suárez

“¿En algún momento dudaste, frente a esta noticia?”, le preguntó a Brenda Gandini el notero de Desayuno Americano (América TV). A lo que ella señaló: “No, la verdad que no. Confío en mi marido”.

La notera del programa de chimentos Intrusos, refirió a la crisis que tuvo en el pasado Brenda Gandini con Gonzalo Heredia por lo que se infiere que en ese momento la China Suárez podría haber tenido el temible affaire con el actor, entonces disparó: “Ustedes en su momento estuvieron en crisis”. La actriz muy contundente y visiblemente molesta sentenció: “Tuvimos crisis. Hace 15 años que estamos juntos. Hemos tenido crisis que ustedes no se enteraron, nos hemos separado cuando ustedes no se enteraron, y no son cosas que nosotros hablemos públicamente”.

Puro Show interceptó a Brenda Gandini para conocer su versión sobre el rumor de infidelidad que aseguró Yanina Latorre

Para finalizar con el rumor que involucraba a su pareja Gonzalo Heredia con la China Suárez concluyó: “Cuidamos nuestra relación. Cuidamos nuestra familia. Cuidamos mucho a nuestros hijos. Claramente que estas cosas te afectan porque no está bueno que se digan cosas que no son verdad, que se quedan instaladas en la gente y faltan el respeto”.