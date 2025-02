Gonzalo Heredia se cansó y reveló si tuvo o no una relación con la China Suárez

La novela, donde Eugenia China Suárez es una de las principales protagonistas junto a Mauro Icardi y Wanda Nara, sigue sumando capítulos. Todo comenzó con la filosa respuesta que la actriz y el futbolista le dieron en redes sociales a Yanina Latorre, donde la trataron de "obsesionada".

En medio de todo esto, comenzó a circular el nombre de Gonzalo Heredia, quien fue compañero de la China Suárez en la conocida novela "Argentina: Tierra de Amor y Venganza". Los rumores de romance se instalaron cuando comenzaron las grabaciones de la novela.

Ahora quien salió a aclarar todo fue el propio Gonzalo con el objetivo claro de no dañar o herir a Brenda Gandini quien es su pareja. Ángel de Brito contó en su programa de "Bondi Live" que dialogó con el actor sobre este tema y fue muy contundente respecto a la información.

"Me llama Gonzalo y me dice ‘La verdad que estoy recaliente porque siempre quedó involucrado en esta cosa con la China Suárez’", comenzó contando el periodista y conductor de LAM. Además, contó el consejo que le dio: "Si alimentas la novela como la están alimentando los protagonistas, te subís a un quilombo que no termina más. En dos días estos se tiran un tiro más fuerte y vos desapareces de la historia, queda en la nada".

La palabra de Gonzalo Heredia:

"Me tengo que comer el garrón cuando el quilombo es de ellos. Yo lo aclaré en su momento, hace tres años. Entiendo la confusión, entiendo los rumores, pero no tengo nada que ver, no pasó absolutamente nada", expresó Gonzalo Heredia respecto a los rumores de romance con la China Suárez.