Furiosa: Fernanda Iglesias estalló contra Jorge Rial tras la detención de Morena

El escándalo de Morena Rial sigue sumando más voces que opinan al respecto. El primero en hacerlo fue Jorge Rial, su propio padre, quien dejó en claro que la acompañará, pero que no hará que ella tenga privilegios para obtener alguna facilidad por parte de la Justicia. Quien se sumó también fue Fernanda Iglesias, quien destruyó al conductor.

"Crie dos hijas y las crie igual a las dos. Una tomó la decisión de rodearse de una gente de avería y Rocío decidió ser mi compañera, estar con nosotros. Yo hice lo que pude, hasta donde pude. Solo las crie, también recuerden eso. Porque hay una parte de la historia que la olvidamos. Obviamente, siento responsabilidad, porque uno no es tonto, pero hice lo que pude", expresó el conductor.

Fernanda Iglesias, quien no tiene buena relación con el periodista, fue muy filosa a la hora de dar su opinión: "Morena fue una chica que fue adoptada, o sea, salvada de alguna manera por una familia que le iba a dar amor, que le iba a dar atención, todo lo que necesitaba. Creció en un hogar con mucha violencia, según lo que contaron después los padres, y después fue separada de su madre", comenzó.

Luego, subrayó que "No me quiero olvidar de eso, porque fue separada de su madre. Me consta que la madre siempre quiso acercarse a ella y su padre no lo permitió. Yo no sé qué hubiese pasado si hubiese estado cerca de su madre, pero lo cierto es que creció sin una mamá al lado, y eso trae consecuencias".

La furia de Fernanda Iglesias contra Jorge Rial:

Lo cierto es que Morena Rial sigue detenida y será indagada por la Justicia el día jueves 6 de febrero. La joven está acusada de ser coautora del robo doblemente agravado por escalamiento en Villa Adelina, partido de San Isidro, Alejandro Cipolla, su abogado comentó que la hija del conductor está angustiada.