Argumentos sin sentido para la prisión domiciliaria de Lautaro Teruel, hijo del cantante de Los Nocheros

Luego de ser condenado por la justicia a casi 13 años de prisión por abusar de dos jóvenes de 12 y 13 años, Lautaro Teruel, hijo del cantante Mario Teruel, una de las voces del popular grupo Los Nocheros, recibió el llamativo beneficio de la prisión domiciliaria por un verdaderamente insólito motivo.

Este lunes en DDM (América TV), el periodista especializado en policiales Martín Candalaft, explicó detalladamente cómo hizo Lautaro Teruel para obtener la prisión domiciliaria teniendo una semejante condena que cumplir. El extraño y escandaloso motivo por el que le dieron el beneficio fue una uña encarnada.

"Fue a juicio hasta que finalmente, después de mucho trajinar, lo terminaron condenando a casi trece años de prisión. Va a la cárcel. En medio de la feria judicial del año 2022, sus abogados piden la domiciliaria, y como en la feria se aprovechan que están todos distraídos, hubo un juez que dijo 'bueno, vamos a dársela'. Se armó tal escándalo en su momento que lo tuvieron que meter preso de vuelta", de esta manera el periodista comienza a contar la secuencia que involucra a Lautaro Teruel.

El Escandaloso y extraño motivo por el que Lautaro Teruel obtuvo la prisión domiciliaria

"Hasta que llegó esta nueva feria. Vuelven a pedir que vaya a su casa y hay dos jueces que dicen 'bueno, está bien, nos parece bien que se vaya a la casa'. Se va sin tobillera electrónica", continuó el pormenorizado relato de Candalaft sobre la manera en la que el condenado obtuvo la prisión domiciliaria.

"¿A qué casa va a ir? A la casa donde vivió siempre, que tiene sala de juegos, jacuzzi, pileta, invita a los amigos a comer asado, lo van a visitar y además le permiten salir a hacerse el tratamiento médico por ese dedo que tiene infectado, pero no avisó ni cuándo sale, ni a dónde va a hacerse ese tratamiento, ni en qué horario, así que prácticamente está en libertad", así detalló la increíble circunstancia que benefició a Lautaro Teruel, algo que suena tan descabellado es lamentablemente una realidad.

Por último el especialista en policiales termina de describir la peculiar situación que vive Lautaro Teruel asegurando: "Prisión domiciliaria. Sin tobillera. Dice el juez que estaba en hacinamiento en la cárcel, pero no lo justifica, no dice 'voy a verlo y estaba en hacinamiento'. Dice que sufre maltrato, ¿lo justificaron de alguna manera? No, es simplemente él diciendo que sufre maltrato".