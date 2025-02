El repudiable audio que se filtró de Wanda Nara contra Mauro Icardi por el que fue muy criticada

La novela entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue dejando tela para cortar. La escandalosa separación está llena de denuncias y diferentes causas que están dirimiendo en la Justicia, una de las principales es sin lugar a dudas la tenencia de las hijas que tienen en común.

Durante los últimos meses, en los diferentes programas de televisión y también distintos panelistas como Yanina Latorre, se filtraron chats y audios que intercambiaron la conductora de Telefe con el futbolista. En las últimas horas, dieron a conocer un fuerte y nuevo audio.

Karina Iavícoli, panelista del programa, expresó que "en esta guerra siempre llegan un montón de cosas y siempre ponemos de las dos partes. No tomamos partido en esto, pero es para que vean el grado de enojo que hay en este matrimonio, que era una familia muy feliz".

"No podés hablar normal en vez de preguntar por las nenas... Te estoy hablando de algo que a las nenas les preocupa y que todos los días me preguntan en vez de hablar como Down", comentó Wanda Nara. Esto hizo estallar a Karina Iavícoli quien la criticó sin filtro a la conductora.

El escandaloso audio de Wanda Nara a Mauro Icardi:

"Esto es un espanto, no se dice ni siquiera en un enojo", comenzó diciendo la periodista respecto a los repudiables dichos de la empresaria. Luego, subrayó que "hay que darle una lección a Wanda... Los chicos con Síndrome de Down son un amor. Utilizar esa palabra como un insulto es porque no tenés idea. Me parece que es espantosa la posición de Wanda" cerró visiblemente enojada.