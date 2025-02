El escandaloso motivo por el que Morena Rial no se presentó a una pericia

Luego de la escandalosa detención por robar una casa en la zona norte de Buenos Aires bajo la modalidad de escruche, Morena Rial quedó en libertad y se reunió con su bebé, luego de que la Justicia le impusiera una serie de condiciones que debe seguir para no regresar a la cárcel. En medio de todos los cruces mediáticos tras ser invitada al programa de Carmen Barbieri, ahora la influencer generó polémica por el motivo que tuvo para no asistir a una importante pericia.

Este jueves por la noche en LAM (América TV), el periodista Pepe Ochoa reveló que Morena Rial tenía que acudir a una pericia psicológica ante la Justicia pero por un escandaloso motivo no se presentó, esto mismo lo habían anunciado en la cuenta de Instagram del Ejército de LAM, allí incluyeron imágenes del informe de los especialistas que debían realizar el procedimiento.

"No se ha podido realizar la entrevista pautada con la imputada los días 18 y 26 de febrero del corriente año dado que no se ha presentado", esto es lo que apuntaron en el registro la psiquiatra y la perito psicóloga encargadas de la pericia que debía realizar Morena Rial, la mediática no se conectó a la entrevista virtual, así como tampoco se presentó el 26 de febrero a la pericia presencial a las que estaba obligada a asistir.

Morena Rial no acudió a una importante pericia impuesta por la justicia. Foto: Instagram @moreerial

Para completar el cuadro de situación que ha indignado a muchos internautas y periodistas del medio, Morena Rial compartió en su cuenta de Instagram unas historias en las que se la puede ver en un boliche junto a su exabogado y amigo Alejandro Cipolla, quien también compartió las mismas imágenes en su propia red social, de esta manera provocadora, la influencer demuestra el poco interés que tiene por seguir los requisitos que le impuso la Justicia para seguir en libertad.

La influencer compartió una publicación en la que su exabogado y amigo la defiende en redes. Foto: Instagram @moreerial

Cabe recordar que Morena Rial se ha visto envuelta en una fuerte polémica con Carmen Barbieri esta semana, ya que la capocómica la invitó a su programa Mañanísima (El Trece) para una muy buscada entrevista mano a mano, para luego decirle que oficie de panelista dando la idea de que pasaría a integrar el panel los últimos días al aire del ciclo, pero al día siguiente la conductora la bajó de la emisión, por lo que la hija de Jorge Rial dijo sentirse usada por el medio para tener rating.