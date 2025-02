Una periodista del Nueve destruyó a Morena Rial por su participación en el programa de Carmen Barbieri

La experimentada periodista fue entrevistada por LAM (América TV), allí el cronista le consultó por el polémico caso de Morena Rial, puntualmente por su reciente entrevista en el programa encabezado por Carmen Barbieri en el que fue entrevistada y posteriormente invitada a participar como una integrante más del panel. La integrante de La tarde del Nueve (El Nueve) no dudó en responder contundentemente y criticar el paso de la hija de Jorge Rial por el programa de la capocómica.

Se trata de la periodista Ana Laura Román, que forma parte del equipo del mencionado programa en El Nueve, quién anteriormente se había expresado con dureza en sus redes sociales por lo referido a la entrevista de Morena Rial en el ciclo Mañanísima (El Trece). "Yo rescato el hecho periodístico, todos hubiésemos querido tener a Morena Rial para entrevistarla y preguntar. Obviamente se la llevó seguramente el que tuvo más plata. No hubo una entrevista 'de onda', ahí hubo algo más, porque ella lo ha dicho", comenzó la filosa opinión de la panelista.

"Hace un mes ella les había pedido a unos colegas de otro programa que le dieran un auto por 20 días para mudarse. Mirá que suerte que no consiguieron el auto y se salvaron de estar implicados en un delito", continuó la periodista exponiendo un ejemplo de una maniobra comercial que intentó hacer Morena Rial para presentarse en otro canal.

La periodista criticó filosamente a Morena Rial tras su paso por el programa de Carmen Barbieri

En referencia al trabajo de Carmen Barbieri entrevistando a Morena Rial, al ser consultada por el notero de LAM, la panelista que integra las tardes en El Nueve sentenció: "Me pareció bien, pero bueno, entiendo que ella dice 'yo no soy quién para juzgarla'... cuando vos sos una persona de bien en la vida y tenés sentado adelante a alguien que confesó haber sido partícipe de un ilícito, sí podés preguntar tranquilamente. Entiendo que no la vas a matar, pero otro periodista le hubiera sacado más jugo a la entrevista".

Sin titubear, la periodista deslizó que le pareció un horror que sus colegas la contemplaran para incluirla en un espacio de trabajo en televisión, en relación al programa de Carmen Barbieri, argumentando: "No está preparada, me parece fantástico que toda la gente que dio un mal paso se reinserte en la sociedad en el ámbito que le corresponde. No creo que, porque el padre sea periodista, el ámbito de Morena sea éste, el nuestro". Después, hizo mención puntualmente sobre la posición de otros trabajadores que están más preparados que Morena Rial, por lo que disparó: "Hay un montón de periodistas que buscan un lugar en el medio y que tienen muchas más condiciones para estar en un panel de televisión".