El terrible relato de una exbailarina de Showmatch tras una peligrosa experiencia vivida en Brasil

La exbailarina del Bailando por un sueño de Showmatch (El Trece), relató en sus redes sociales una terrible experiencia que le tocó vivir mientras vacacionaba en Río de Janeiro. Se trata de Fiorella Giménez, la exnovia del actor Agustín Cachete Sierra, quien se encontraba junto a su abuela en el momento que le ocurrió esta preocupante situación en una favela de Brasil.

En el relato, la joven conocida por su participación en Showmatch, explicó que viajó a Brasil para vacacionar con su abuela durante una semana y, en ese marco, realizaron una excursión para ir a conocer una de las favelas brasileñas, que son como una villa en nuestro país, solo que algunas pueden ser visitadas por turistas.

“Éramos un grupo de cinco personas, el guía, mi abuela, yo y otros dos turistas brasileños. Estábamos juntos de un lado para el otro y no nos entendíamos mucho porque ellos se comunicaban en portuñol. Pero, hasta ahí todo iba re bien”, comenzó el relato de Fiorella de la experiencia vivida en esa peligrosa zona de Brasil. “Frenamos en un lugar para comer y estos dos turistas pidieron unos licuados grandes de banana y nos preguntaron si queríamos probar. Nos dieron dos vasitos -tamaño shot- perfectos con licuado de banana”, continuó explicando la bailarina.

El relato de la peligrosa experiencia que vivió Fiorella Giménez en Río de Janeiro

“Mi abuela me dijo que me tome el suyo porque le iba a hacer mal a la panza. Tomé los dos y después de un rato, cuando todos terminaron de comer, me levanté y sentí las piernas cansadas. Seguimos caminando y me empezaron a temblar las piernas. Sentía como que ya no podía subir más escaleras, como si se me desvanecían la piernas”, explicaba Fiorella en el video que compartió con sus seguidores sobre el mal momento que vivió en Brasil. “Pensaba que podía ser por el calor, porque en ese momento la temperatura aproximada era de 35°. Sentí lo mismo en los brazos y le dije a mi abuela que me sentía ‘un poco cansada’, para no asustarla. Tomé agua, me sentí mejor y seguimos caminando por el medio de la favela hasta que llegamos a una casita y fui al baño”, detalló la joven dando cuenta del peligro que evidentemente estaba viviendo en una de las zonas más peligrosas de Río de Janeiro.

“Registré mi cuerpo y me temblaban las piernas y los brazos. Sentí una sensación desde la nuca hasta la frente. Tomé más agua y le dije la verdad a mi abuela con las manos temblando. El guía se acercó y me dijo que tenía la presión baja por el calor y que me despreocupe. Mi abuela es viva y muy inteligente. Me agarró del brazo y llevó con ella, nos fuimos solas por el medio de la favela, lo cual es un gran peligro, y no habían taxis. Caminamos por 40 minutos”, en este punto la exintegrante del equipo artístico de Showmatch ya era consciente de la vulnerabilidad a la que había quedado expuesta junto a su abuela.

Luego de su llegada al hotel en Brasil, la influencer llamó por teléfono a su psicólogo, quien le reveló que una paciente había pasado por lo mismo, con sólo una semana de diferencia. Más tarde, el hombre que le había convidado la bebida, le envió un mensaje a través de instagram. “Soy el chico que estuvo contigo en el paseo ayer ¿Estás bien? Esperé al final del recorrido para invitarla a hacer algo, pero te fuiste”, señalaba el texto. En este sentido, la joven señaló: “Cierra todo, el pibe se me empezó a acercar después de tomar el licuado. Como me sentía mal, no le presté atención”.