El fuertísimo descargo de Tomás Dente contra Josefina Pouso

Una vez más el conductor Tomás Dente expresó lo que piensa sin ningún filtro, cada vez que tiene la oportunidad de exponer su enojo o su desacuerdo genera polémica por que no se guarda absolutamente nada. En este caso, salió filosamente al cruce contra la panelista Josefina Pouso, quien criticó al periodista burlándose de sus editoriales.

El picante descargo contra Josefina Pouso, tuvo lugar en el programa que conduce Tomás Dente en la señal Net TV, allí se despachó con una fuerte seguidilla de ásperos comentarios que por momentos se tornaban polémicos por el contenido de los mismos, pero esto solo es parte del estilo característico del comunicador.

La furia de Tomás Dente se originó cuando la panelista opinó en A la tarde (Amèrica TV), sobre el comentario editorial que el conductor hizo sobre la participación de Morena Rial en el programa conducido por Carmen Barbieri. “A mí cada editorial de Dente me da vergüenza ajena. Hace todo un dramón de cosas que realmente no tienen tanta entidad y me parece que él habla porque quizá no pudo tener la exclusiva con Morena Rial, porque le hubiese encantado poder tenerla”, disparó Josefina Pouso. “La tuvo Carmen, que quizá se pudo haber equivocado por tenerla sentada en el panel. ¿Quién sos vos y desde qué lugar estás hablando de moralidad, mi amor? A mi me saca la gente que habla de moral… ¡Ojo que después se te da vuelta!”, concluyó la panelista generando la respuesta del conductor al día siguiente.

La contundente respuesta de Tomás Dente por los dichos de Josefina Pouso

En su programa El Impertinente (Net TV), Tomás Dente fué absolutamente contundente con sus declaraciones en contra de Josefina Pouso.“Para hacer una devolución sobre lo que dijo una persona, mínimamente tomate el trabajo de escuchar la editorial entera, no el recorte de 10 segundos, ¡burra! Acá todo el tiempo hicimos hincapié en que era una gran nota periodística. Lo que criticamos fue el circo montado alrededor de esa nota periodística, no la nota en cuestión. ¡Burra!", exclamó el picante conductor en el inicio de su editorial.

"A mí me tienen podrido con el tema de que las cosas después se te dan vuelta, que todo vuelve. Todo vuelve cuando haces las cosas mal, cuando tenés muertos en el placard. Cuando dependés de un padrino o una madrina, cuando tenés contactos de poder, cuando te acostás con gente que tiene poder, Pouso. ¿Te suena eso a vos?”, sentenció con total vehemencia Tomás Dente declarandole la guerra, de alguna manera, a Josefina Pouso.