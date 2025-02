Cuáles son las hipótesis que rondan la muerte de Gene Hackman, su esposa y su mascota

La noticia que sacude a todo el mundo este jueves es la de la muerte de Gene Hackman. El reconocido actor estadounidense, ganador de dos premios Oscar, fue hallado sin vida junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa y la mascota que tenían, en la casa en la que vivían, en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. A fines de enero, Hackman cumplió 95 años; mientras que Arakawa, en diciembre de 2024, cumplió 63.

Las autoridades policiales de Nuevo México se encuentran investigando este caso debido a las extrañas circunstancias en las que sucedieron estas muertes.

Hackman ganó dos premios Oscar en su carrera. Créditos: X @Nostalgia822.

Adan Mendoza, sheriff del condado de Santa Fe, ha explicado al diario 'Santa Fe New Mexican' que no hay indicios de que hayan sido muertes violentas, aunque no ha dado más detalles sobre las causas del fallecimiento de la pareja.

Los agentes respondieron un llamado de "verificación de bienestar" para una propiedad ubicada en Old Sunset Trail de Hyde Park, una zona exclusiva de Santa Fe.

Una de las últimas fotografías del actor y la pianista. Créditos: Abaca Press.

"Todo lo que puedo decir es que estamos en medio de una investigación preliminar por muerte, esperando la aprobación de una orden de allanamiento. Quiero asegurar a la comunidad y al vecindario que no hay peligro inmediato para nadie", expresó Mendoza, minutos antes de certificar lo que había pasado.

Cuando ingresaron a la casa, descubrieron que Gene Hackman, su esposa y el perro de la pareja estaban muertos. Si bien las autoridades descartaron que hubiera un crimen, se abrieron dos hipótesis: la primera, que todo se trató de un "pacto suicida"; la segunda, que hubo una circunstancia accidental que provocó la tragedia, como un escape de gas, por ejemplo.