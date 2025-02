Mariela Fernández reapareció en Crónica TV y confesó la razón por la cual abandonó el canal de manera abrupta

El pasado martes 25, la periodista Mariela Fernández se volvió tendencia en las redes sociales por lo que ocurrió en medio de la trasmisión de Crónica TV. La comunicadora se encontraba conduciendo La Primera cuando estalló de furia contra la producción del programa y abandonó en vivo el ciclo.

"No se puede laburar así. No se puede laburar así, loco. ¡No se puede laburar así!", gritó la conductora antes de irse del lugar.

La periodista abandonó el canal tras quejarse de la producción. Créditos: captura de pantalla Youtube Quijote- Archivo publicitario argentino.

Finalmente, este miércoles, Fernández rompió el silencio mientras conducía La Primera y explicó lo que sucedió. "Me gustaría tomarme un ratito nada más para decir a propósito de lo que pasó ayer que me fui así como estresada del aire porque dije que así no se podía laburar. Pasa en las mejores familias", comenzó diciendo la periodista.

Acto seguido, Mariela contó que es un grupo que se quiere mucho, pero que siempre hay idas y vueltas. "Hay maneras de decir, hay maneras de interpretar. A veces hay un grito en la cucaracha, tuvimos inconvenientes con la cucaracha, con el TalkBack, las vinchas. Pero la realidad es que hubo un grito acá (señalando su oído) de producción que me exasperó, grito que viene desde hace rato, que me suele generar risas y ayer no se por qué, chicos, me entró la bala", contó la comunicadora.

La comunicadora reapareció este miércoles en el programa matutino.

"¿Qué decirles? Pasa en las mejores familias. ¿Quién no se peleó alguna vez con un hermano a los gritos?. Con una pareja, ¿quién no reacciona cuando de repente uno levanta la voz, grita de más y el otro reacciona?", comparó la conductora.

"O sea, dale, dejémonos de embromar. Me parece que se infló muchísimo el bombo. Yo ayer opté por guardarme, muchos me criticaron por eso, pero la verdad es que necesité hacer un día de introspección porque fue muchísima la información que recibí por redes sociales, críticas, halagos, elogios. Hay hasta un meme que me simpatiza muchísimo, pero, aflojemos un poco. Fue una reacción", pidió la periodista.

Esto fue lo que dijo Mariela Fernández en La Primera este miércoles

"A vos, que estás del otro lado, que sos el que nos elige todos los días, te pido disculpas porque, realmente, no tendría que haber reaccionado de esa manera. Pero contarles que nuestra producción, 'el pelado' lo voy a mencionar, al que amo profundamente en lo personal, pero a veces tenemos un cortocircuito en lo que refiere a lo laboral en el día a día, como pasa en cualquier trabajo", concluyó Mariela Fernández.