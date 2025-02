La fulminante respuesta de Morena Rial a Carmen Barbieri por bajarla como panelista de su programa: "Me usaron para..."

El pasado lunes 24 de febrero, Morena Rial estuvo como invitada a Mañanísima, luego de recuperar su libertad el 13 de febrero. Recordemos que la hija de Jorge Rial fue arrestada el miércoles 5 del mismo mes. En el programa no sólo habló de cómo pasó sus días detenida, sino que también Carmen Barbieri la probó como panelista del ciclo, consultándole por el Wandagate.

En un momento de la emisión, la conductora le propuso formar parte del panel y cuando le consultó si le gustaría, la influencer respondió tímidamente: "Sí, me gustaría".

El pasado lunes 24 de febrero, la hija de Jorge Rial estuvo como invitada al programa. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

Sin embargo, Barbieri dio marcha atrás con esta idea y en su programa explicó la razón por la cual tomó esta decisión. "Yo le pedí a la producción que no viniera. Me pareció que con una sola aparición estaba bien. Va a volver tal vez, en otro programa, porque yo ya termino", comenzó diciendo la actriz, haciendo referencia al final del ciclo que será en los próximos días.

"A la noche, mi productora me avisó que iba a venir y le dije ok, pero estuve toda la noche sin poder dormir. Esta mañana llamé a mi productora y le pedí que no viniera", comentó.

El ciclo que se emite por Eltrece finalizará en los próximos días. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

"No estoy a favor de lo que hizo Morena (en relación a su participación en una banda dedicada al robo de una casa), pero sí estoy a favor de que se pueda integrar en la sociedad una persona que comete errores, una mujer joven que vive cometiendo errores", expresó Barbieri.

Entonces, Morena Rial le respondió, de manera contundente, a la artista a través de una historia de Instagram (@Moreerial). "Voy a aclarar que yo no pedí ir al programa de Carmen, ellos me llamaron infinidad de veces, solo acepté porque quiero trabajar para salir de este mal momento", dice la primera parte de su comunicado.

La respuesta que dio Morena. Créditos: captura de pantalla Instagram Moreerial.

"Estoy intentando cambiar y creí que esto era una oportunidad, pero la intención real fue que me usaron para el rating, y como no resultó porque el programa ya está con fecha de levantamiento, decidieron decir el monólogo", continuó la hija de Jorge Rial.

"Pero en la cara no dijeron nada porque quejas no podían tener, si en años tuvieron ese rating o fueron tendencia toda la mañana", lanzó muy picante Morena.

"Les deseo suerte en lo próximo que encaren. Y si no les sirvió mi rating, que lo demuestre", finalizó diciendo la joven.