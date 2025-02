La durísima negociación entre América TV y El Trece por Sergio Lapegüe: "Me angustia"

Sergio Lapegüe confirmó la fecha y hora de estreno de "Lape Club Social Informativo", el nuevo programa que conducirá en América TV. Una semana antes de su debut, el periodista habló de la tensa charla que mantuvo con las autoridades de Artear, empresa dueña de El Trece y TN, para abandonar su clásico ciclo de noticias matutino. En la charla con "Intrusos", Lapegüe contó detalles de su negociación con los ejecutivos del canal donde trabajó 34 años.

A pesar de la sorpresa que generó su decisión, el exconductor de "Tempraneros" explicó que su deseo de cambiar de formato no es nuevo. "Es una decisión que vengo pensando hace mucho tiempo y que tiene que ver un poco con dejar un noticiero pero armar otro tipo de programa", le comentó a Diario Clarín cuando anunció su renuncia. A diferencia de su viejo programa, Sergio Lapegüe tendrá humor y premios en su nuevo ciclo, algo que TN nunca le permitió.

La tensa negociación de Sergio Lapegüe con El Trece para su pase a América TV

Según reveló Lapegüe en "Intrusos", la charla que concretó su pase no fue la primera: "En varias oportunidades fui y terminé negociando quedarme en el canal". Los rumores de un cambio de dirección para el periodista fueron varios. "Es algo que yo esperaba alguna vez hacerlo en mi canal", comentó apenado. Cuando Rodrigo Lussich le preguntó si le dolía, Lapegüe confesó: "Me angustia un poco, si".

Finalmente, se sentó con Ricardo "Rapa" Ravanelli, Gerente de Noticias de Artear, y fijó sus condiciones: "Cuando se lo dije, él se levantó, se fue y me quedé 20 minutos en el bar, solo. Me dijo que lo lamentaba, me abrazó, se dio media vuelta y se fue. Porque yo ya le dije que no quiero saber más nada". A pesar del pase de Sergio Lapegüe, a quien siguió Leo Paradizo, el comunicador aseguró que quedó en los mejores de los términos con su vieja emisora.

Los detalles que adelantó Sergio Lapegüe sobre su nuevo programa en América TV

"Lape Club Social Informativo" estrenará este 5 de marzo por la pantalla de América TV y, a pesar del deseo de su conductor de alejarse de las noticias, estas serán la base del ciclo. "El centro va a ser la noticia, pero si en el noticiero tempranero le metía humor, imagínense lo que va a ser esto", prometió Lapegüe. El periodista también prometió más interacción con la audiencia, y hasta el sorteo de un auto.

El panel del nuevo programa de Sergio Lapegüe en América TV. Foto: Instagram @lapeclubsocialok

"Estén atentos porque tal vez salgamos a la calle... ¿Por qué Club Social? Porque es algo de toda la vida. Es el lugar donde se encuentran todos. Al margen de la noticia y el humor vamos a integrar a la gente para que sea parte del club", agregó en su charla con "Intrusos". Crece la expectativa por el estreno del nuevo programa de Sergio Lapegüe, acompañado por Mauro Szeta, Marina Calabró, Leo Paradizo, Mai Pistiner y el Bicho Gómez.