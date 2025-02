Escándalo: Andrés Nara destruyó a Mauro Icardi con una polémica frase

Andrés Nara y Mauro Icardi está en claro que no se pueden ni ver, la relación entre ambos nunca fue la mejor y luego del escándalo con Wanda Nara, esto empeoró. En las últimas horas, el padre de la conductora de Telefe dialogó con Pampito y Matías Vázquez en el programa "Puro Show".

"Saben el sentimiento que yo tengo para con él desde siempre. Nunca nos llevamos y le tengo un odio total", comenzó diciendo de manera contundente el padre de Wanda. Luego, confesó que "de alguna manera lo que lo salvaba de mi odio era que hacía el papel de padre como corresponde".

Andrés, señaló que "las últimas reuniones que yo tuve con Wanda, me entero de estas situaciones (supuesta violencia contra uno de los hijos de Wanda). El odio se suma por completo... Yo sé qué tipo de persona es, pero no iba a interferir con respecto al sentimiento de ella".

Una de las panelistas del programa le consultó a Andrés por qué tenía tanto odio a Icardi y la respuesta del padre de Wanda fue sincera y letal: "Es un tipo traidor", sentenció. El padre de Wanda también se refirió al informe del colegio de uno de los nenes sobre la supuesta violencia del futbolista al menor.

La palabra de Andrés Nara y su furia contra Mauro Icardi:

"En el momento que me cuenta, Nora me da bronca", subrayó el abuelo de los hijos de la empresaria. También subrayó que "yo no me banco ninguna y menos de un tipo que es traicionero y que no tiene escrúpulo. Yo cuando me entero de esto estaba que volaba", cerró.