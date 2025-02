Denise Richards y Sami Sheen, en OnlyFans: madre e hija mega famosas que desafían todos los tabúes

La plataforma de contenido para adultos OnlyFans se convirtió en el emprendimiento de famosos y famosas alrededor del mundo. Modelos de la red social comenzaron a tomar prominencia en los medios, como Sasha Ferro, la estrella de OnlyFans que saludó Javier Milei en Twitter (ahora X). Entre las grandes figuras que empezaron a vender contenido erótico, Denise Richards y Sami Sheen llamaron la atención por ser madre e hija.

Todo comenzó cuando Sami Sheen, la hija de Richards y el reconocido actor Charlie Sheen ("Dos hombres y medio") se abrió una cuenta de OnlyFans tres meses después de cumplir 18 años. "Quise mudarme a un departamento propio y sabía que mi salario en la tienda de dulces no sería suficiente. Me ha abierto muchas puertas y he conocido personas geniales. Es gratificante ser mi propia jefa, manejar mis tiempos y hacer lo que siempre he querido", le explicó a la revista People.

Por qué Denise Richards se sumó a su hija Sami Sheen en OnlyFans

La influencer recibió duras críticas por su decisión, y fue entonces que su madre intervino creando su propio perfil en la plataforma. "No entendía lo que era OnlyFans, pero cuando vi que Sami recibía tantas críticas, me molestó mucho como madre y como mujer en esta industria", sostuvo para People. Un mes después de que Sami llegara a la plataforma, Denise lanzó su propio contenido por 25 dólares al mes (cinco más de los que pedía su hija).

Los posteos infartantes de Sami Sheen. Foto: Instagram @samisheen

A pesar, o tal vez gracias a, la polémica, madre e hija encontraron gran éxito en la venta de contenido erótico. Una fuente exclusiva le dijo al portal estadounidense In Touch que, en marzo de 2024, Denise estaba ganando 2 millones de dólares mensuales por su contenido en OnlyFans. Por otro lado, a pesar de ser una de las caras más conocidas de la plataforma, su hija Sami estaba recaudando un promedio de $80.000 dólares al mes.

Qué dijo Charlie Sheen sobre el éxito de su hija y exesposa en OnlyFans

A pesar de que la decisión de sumarse a la plataforma erótica para hacer dinero ya no es extraña, y hasta More Rial adelantó su llegada a OnlyFans, el actor Charlie Sheen tuvo problemas para aceptar las elecciones de su hija. "Esto no ocurrió bajo mi techo. Ahora tiene 18 años y vive con su madre. No lo apruebo, pero como no puedo evitarlo, la insté a mantenerse elegante, creativa y a no sacrificar su integridad", aseguró el padre para UsWeekly.

Denise Richards apoyó a su hija Sami Sheen en OnlyFans. Foto: Instagram @deniserichards

Denise Richards no dudó en salir a la defensa de su hija, asegurando para PageSix que apoyaría las decisiones de la mayor de sus hijas: "Sami tiene 18 años y esta decisión no se basó en la casa en la que vive. Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su criterio, pero ella toma sus propias decisiones", afirmó.