Tras el escándalo en Crónica, Mariela Fernández faltó a su programa de radio que conduce junto a Sergio Lapegüe

Mariela Fernández está teniendo un día muy convulsionado luego del escándalo que se armó por el fuerte enojo de ella contra la producción de Crónica. Resulta que mientras estaban al aire ella desató su furia y quedó todo grabado, pese a los intentos de calmarla de su compañero, terminó abandonando el estudio a los gritos.

"No se puede laburar así. No se puede laburar así, loco. ¡No se puede laburar así!", expresó luego de que desde el control compartieron el estado de los accesos a Buenos Aires en lugar de la temperatura que según ella le había dicho que iba a salir en ese momento.

En el programa de streaming de Ángel de Brito revelaron el motivo del enojo de Mariela y es específicamente contra la producción por una frase desagradable. Según lo que contó Santiago Rivaroy, un productor expresó a viva voz: "Le pregunté a alguien y me dicen que un productor le dice textual 'esta mogo... dice que no me escucha'. No se lo dijo para agredirla y ella lo escuchó. Repudiamos esa palabra, yo en mi vida personal no me expreso así ni en caliente", confesó el periodista.

Se esperaba que Mariela haga un descargo en el programa de radio que conduce junto a Sergio Lapegüe, pero esto no pasó. La conductora decidió no asistir al programa y en "A la tarde", Cora de Barbieri contó todos los detalles de la decisión: "Avisó que no se iba a hacer presente en la jornada de hoy".

Mariela Fernández faltó a la radio: los detalles de la decisión:

"Dejó muy en claro que tiene que ver con temas que le han sucedido en la jornada de hoy", confesó la panelista. La cronista, que se encontraba en la puerta de la radio, sumó a la información Cora que "hubo una reunión de producción hoy a la mañana y no hay confirmación de lo que va a pasar por lo menos con el equipo de la producción".