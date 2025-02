Esteban Trebucq confesó cómo quedó su relación con Luis Majul tras su renuncia a El Observador

Medio año después de su renuncia a El Observador, Esteban Trebucq confesó cómo quedó su relación con Luis Majul, director de tal medio, y colega junto al cual todavía trabaja en LN+.

Cuando a fines de agosto de 2024, Trebucq formalizó su renuncia al ciclo que tenía en la mencionada emisora, se especuló con una pelea con Majul, con quien había protagonizado algunos momentos de tensión durante el pase que compartían en el medio en cuestión. Sin embargo, lo cierto es que el periodista dio un paso al costado por motivos personales, relacionados con un tema familiar.

Y ahora, desde Bondi Live, Esteban Trebucq se sinceró sobre su vínculo con Luis Majul luego de su decisión de no ser más parte de Radio El Observador. "Majul es mi amigo, lo quiero mucho. Me he peleado muchísimo con él, le revoleé auriculares, lo mandé a la mie* 70 mil veces, pero lo quiero a Luis, es un gran tipo, un gran profesional, lo quiero mucho", aclaró en primer lugar el conductor.

Esteban Trebucq se sinceró sobre cómo está su relación con Luis Majul

Luego Trebucq explicó: "Luis me propuso seguir en El Observador, estoy super agradecido, pero trabajamos tanto tiempo juntos que me parecía mejor para mi carrera tener un momento en otro lugar, no cerca de él, por un tema de independencia".

Despejando la versión de pelea con Luis Majul, Esteban Trebucq concluyó sobre su salida de El Observador: "Yo no podía trabajar en la radio por un tema familiar. Además hay otra cuestión, el streaming exige menos carga horaria".