Escándalo: se conoció el desagradable motivo por el cual la conductora de Crónica estalló en vivo y abandonó el estudio

Mariela Fernández fue noticia en la mañana del martes 25 de febrero luego de que estalló en pleno vivo en Crónica por un supuesto error técnico que ocurría al aire. Todo comenzó mientras Fabio Vallejo (periodista deportivo) se encontraba dando una información sobre Boca Juniors.

En este instante, se puede escuchar de fondo una clara discusión entre Mariela y los productores del programa por la famosa y conocida "cucaracha" que es por donde se comunican para no interrumpir mientras el programa se encuentra al aire. No lo presentó... la pu... madre", expresa en la primera parte de la frase.

Luego, agregó: "Pero cambiame la cucaracha... no me puede cag... a pedos de esta manera". Lo cierto es que finalmente dieron a conocer el verdadero motivo de la furia de la periodista, quien decidió dejar el estudio mientras expresaba "No se puede laburar así. No se puede laburar así, loco. ¡No se puede laburar así!".

El ataque de furia de la conductora de Crónica:

En el programa de Ángel de Brito, uno de los panelistas contó el motivo que hizo estallar a Mariela y es muy desagradable. Fue el periodista Santiago Rivaroy quien le tiró un palito a Crónica en el inicio de la información y sostuve que la "técnica es de cuarta", arrancó filoso.

El desagradable motivo que desató el enojo de Mariela Fernández:

Santiago dio detalles de la situación que sucedió con Mariela y contó una fuerte información: "Le pregunté a alguien y me dicen que un productor le dice textual 'esta mogo... dice que no me escucha'. No se lo dijo para agredirla y ella lo escuchó. Repudiamos esa palabra, yo en mi vida personal no me expreso así ni en caliente", cerró.