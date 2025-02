El descuido íntimo de Wanda Nara mientras se filmaba en el baño del hotel en Turquía

Wanda Nara es una de las personalidades del mundo del espectáculo más buscadas en este último tiempo luego del escándalo con Mauro Icardi, las indirectas con Eugenia China Suárez y el romance con L-Gante. La empresaria decidió armar las valijas y alejarse de esto por lo menos por unos días.

Aunque no le salió como esperaba, ya que el futbolista y la actriz también viajaron a Turquía y se los pudo ver en el partido del Galatasaray. Mientras ellos disfrutaban del encuentro, Wanda recibió el premio a la "Mujer del Año" que se entregó en la capital de Turquía.

En sus redes sociales ella compartió la felicidad y emoción que le generó tener este galardón: "Gané. BEST WOMAN OF THE YEAR (Mejor Mujer del Año)", expresó en sus redes sociales y rápidamente la publicación se volvió viral en cuestión de minutos y se llenó de likes.

Después de la ceremonia, ella se tomó unos minutos en el baño del hotel para recomendar productos para el cuidado de la piel. Sin embargo, allí tuvo un percance íntimo que se volvió viral, ya que ella fue quien lo comentó abiertamente: "Mi tanga de colgada es lo menos".

El descuido íntimo de Wanda Nara mientras le daba consejos a sus seguidores:

Como si nada, siguió dando los consejos a sus seguidores, aunque evitando filmar el perchero del baño donde se encontraba esta prenda de ropa interior: "Bueno, nada, se tienen que sí o sí, siempre, siempre limpiar la cara antes de dormir, por más que se maquillen o no se maquillen. Es muy importante la limpieza. Besos para todos, buenas noches", finalizó.