Carmen Barbieri reveló por qué decidió bajar de su programa a Morena Rial un día después del debut de la mediática como panelista

Luego de que este lunes Morena Rial estuviera como panelista invitada en el programa Mañanísima (El Trece), y se hablara de que la mediática quedaría como parte del equipo del ciclo de Carmen Barbieri hasta su finalización prevista para los próximos días, la conductora explicó la razón por la que se decidió la repentina baja de la joven.

La emisión de Mañanísima de este martes comenzó sin Morena en el estudio, y Barbieri se encargó de aclarar los tantos sobre la situación con un fuerte descargo por las críticas que recibió por convocar a la hija de Jorge Rial.

"Yo le pedí a la producción que no viniera. Me pareció que con una sola aparición estaba bien. Va a volver tal vez, en otro programa, porque yo ya termino", comenzó Carmen Barbieri sobre su determinación de que Morena Rial no esté en las últimas emisiones de Mañanísima previas a la finalización definitiva del magazine.

Luego, la conductora especificó: "A la noche, mi productora me avisó que iba a venir y le dije ok, pero estuve toda la noche sin poder dormir. Esta mañana llamé a mi productora y le pedí que no viniera".

Carmen Barbieri explicó por qué decidió que Morena Rial no siga en Mañanísima

En tanto que sobre las críticas que recibió desde distintos programas por tener a Morena en su programa, Carmen remarcó: "No estoy a favor de lo que hizo Morena (en relación a su participación en una banda dedicada al robo de una casa), pero sí estoy a favor de que se pueda integrar en la sociedad una persona que comete errores, una mujer joven que vive comentiendo errores".

Finalmente, Carmen Barbieri expresó en referencia a la baja Morena Rial: "Espero que no se enoje. No la estoy discriminando, al contrario. El programa me gustó, pero ya en 8 días terminamos y lo haremos nosotros".