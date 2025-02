Qué hacían Mauro Icardi y la China Suárez cuando Wanda Nara recibía el premio en Estambul

Este lunes 24 de febrero, mientras que Wanda Nara era agasajada y premiada con el reconocimiento a Mejor mujer del año en Estambul, al otro lado de la ciudad, Mauro Icardi y la China Suárez eran vistos en un importante evento deportivo en un grandioso estadio turco.

Aunque parecía algo inverosímil, Wanda Nara y Mauro Icardi viajaron a Turquía con 1 día de diferencia, eso sí desde luego que por separados, el futbolista lo hizo en compañía de la China Suárez, y si no hubiera sido por el desafortunado accidente que sufrió L-Gante en un cuatriciclo en Pinamar por el que sufrió fractura de clavícula y debió quedarse en Argentina para recuperarse, la conductora de Telefe podría haber sido acompañada por el cantante de la cumbia 420.

Wanda Nara ganó el premio a Mejor mujer de año en Estambul. Foto: Instagram @wanda_nara

"Ganee. Best Woman of the Year. Europa Awars thanks. Una noche soñada en Estambul", expresó con absoluta emoción Wanda Nara en sus redes sociales compartiendo exultante su triunfo con sus seguidores y mostrando su despampanante look rosa y la flamante estatuilla que la consagra como una destacada figura del país turco.

Mauro Icardi y la China suárez en su primer día en Turquía. Foto: Instagram @mauroicardi

Por otra parte, Mauro Icardi y la China Suárez disfrutaban del importante partido del Galatasaray, club al que pertenece el futbolista, el cual se enfrentaba al Fenerbahçe, equipo que se rumoreaba que fue el patrocinador del viaje de Wanda Nara y L-Gante a Turquía.

Cabe recordar que Wanda Nara también debe aprovechar el viaje para recuperar sus objetos personales y los de sus hijos, estas cosas se quedaron en la lujosa residencia de Turquía que compartía con Mauro Icardi cuando aún estaban juntos.