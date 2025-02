El tenso cruce al aire entre Yuyito González y Carmen Barbieri por un comentario sobre la relación con Javier Milei

La conductora de Ciudad Magazine Yuyito González le otorgó un móvil en vivo desde Miami a Carmen Barbieri para su programa Mañanísima (El Trece), allí la novia de Javier Milei comentó una anécdota que sucedió con el presidente y una persona que le gritó te amo durante un discurso en Estados Unidos, a raíz de esta anécdota la capocómica le hizo un comentario que no le cayó nada bien a la pareja del mandatario.

“Me levanté temprano porque hago de todo. Estos días fueron, la verdad, unos días maravillosos en Miami y en Washington. Ahora me volví otra vez a Miami y unos días maravillosos. Hice un montón de cosas interesantísimas”, arrancó el relato de Yuyito González.

La figura que encabezó hasta 2024 Empezar el dìa (Ciudad Magazine), explicó en el programa de Carmen Barbieri, cómo fue el episodio del grito I Love You, en medio de su discurso en la CPAC, entonces continuó: “Estoy en el medio de esa convención, de ese hotel gigantesco. Imagínense la seguridad. Era la seguridad de Estados Unidos. Voy al recinto en donde me siento. Yo estaba acompañada por mi mentora pastora que me acompañó acá por los eventos de la Iglesia Evangélica que tiene un poder enorme". Hasta ese momento Yuyito González se mostró con buena energía pese a algunos problemas técnicos en la comunicación.

La entrevista en la que Yuyito González se molestó con el comentario de Carmen Barbieri

Amalia Yuyito González se metió de lleno en el momento más interesante de su historia expresando: "Cuestión que el presidente aparece para dar su parte de su charla que fue extraordinaria, dicho sea de paso. Y lo aman, lo aman. Es una euforia cada vez que entra a algún lado que es impresionante. Acá en Estados Unidos es una persona que la aman. Bueno, cuestión que alguien del público, una señora del público, le grita ‘I love you a Javier’. Él, que estaba en el medio de su discurso, le dice a esta persona que no se identificó, él le dice ‘me too’”.

Luego de la peculiar situación, Javier Milei hizo un gesto como de pedido de disculpas hacia Amalia, entonces Carmen Barbieri la tildó de celosa. “No, para, paren, paren. No me metas en la etiqueta de celosa porque no lo soy. Te quiero terminar de decir porque generó tanta confusión y quedó todo como una ridiculez y una desubicación que yo jamás en la vida hubiese interrumpido al presidente de la Nación para decirle ‘te amo’. En semejante convención, a ver si me entienden, está Trump en esa convención”, le contestó Yuyito González.

“¿Saben lo que pasa? Que lamentablemente desde hace un año aproximadamente a esta parte, todo lo que tenga que ver con el Presidente y conmigo a nivel pareja, todo lo que se intenta es hacer daño. Muy pocas veces escuché cosas lindas, cosas de, pero yo no sé lo que generamos nosotros en la relación que genera cosas. No sé si es envidia. Nosotros, en fin, nos terminamos riendo a pesar de que es molesto sinceramente tener que estar aclarando todo. De hecho, el presidente hizo un tuit”, concluyó bastante molesta Yuyito González en el ciclo conducido por Carmen Barbieri.