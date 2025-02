El importante paso que quiere dar Pampita en su romance con Martín Pepa: "Me gustaría..."

Carolina Pampita Ardohain se encuentra muy enamorada de Martín Pepa, el hombre que conquistó su corazón luego de la escandalosa separación con Roberto García Moritán. Lo cierto es que la modelo expresó un sueño que todavía tiene pendiente y lo quisiera cumplir con su actual pareja.

En una entrevista con El Observador en Uruguay, la modelo fue consultada por Barbie Simons sobre la posibilidad de tener un hijo y allí Carolina fue contundente con su respuesta: "Me gustaría tener algún hijo de nuevo, pero no sé si se me va a dar. La verdad tengo que tener la suerte de que un compañero quiera el mismo sueño que yo", comenzó diciendo.

Luego, recordó que el parto de Beltrán (uno de sus hijos) fue muy complicado: "Con Beltrán para mí fue muy complicado. Fue muy difícil. Todos los recuerdos que tengo de sus primeros años yo estaba muy triste. De estar amamantando y llorando a la vez. Como que no pude darle eso y tampoco me lo pude dar a mí".

En el final de la charla, Pampita subrayó que "yo quiero estar embarazada, durmiendo la siesta, tomando el té con mis amigas o mirando cosas de bebé online, tengo esa fantasía". Si bien es un deseo que ella tiene, no se sabe si Martín quisiera tener un hijo y por el momento solo queda en el deseo de la modelo.

El mayor deseo que tiene Pampita:

Carolina se encuentra sin lugar a dudas en un momento de su vida donde quiere disfrutar y encontró tal vez el compañero perfecto para hacerlo, que es nada más ni nada menos que Martín Pepa. Si bien en las primeras salidas se refería a él como amigo, el tiempo pasó y hoy forman una hermosa pareja que podría seguir creciendo en un futuro con un bebé de por medio.