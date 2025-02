El ex de Morena Rial se defendió de las críticas y contó la verdad de la relación de ella con Francesco, su hijo

Morena Rial pudo recuperar la libertad luego de que el juez de la causa le otorgó una excarcelación extraordinaria. La hija del conductor de C5N se encuentra disfrutando de Amadeo, su segundo hijo y quien quedó al cuidado del propio Jorge mientras ella estaba en la cárcel.

Luego de unos días, decidió aparecer por primera vez en televisión en "Mañanísima" el programa conducido por Carmen Barbieri. Allí Morena habló de todo y sostuvo que "lo extrañé mucho a mi hijo", comenzó diciendo la hija del conductor en una charla íntima con Carmen.

Quien rompió el silencio en LAM fue Facundo Ambrosioni, padre de Francesco, el primer hijo que tuvo Morena. En diálogo con Ángel de Brito, el joven subrayó que "primero que nada nunca haría algo para lastimarlo a Fran", esto respecto a que supuestamente él prohibió las llamadas para que se pueda contactar con Morena.

Además, agregó: "Hasta la última vez que lo vio que fue el 2 de diciembre lo llevé y lo fui a buscar. Cada uno sabe cómo es como padre y que hace y que no. Siempre está la predisposición de que lo pueda ver", comentó respecto a la actitud que tomó Morena con su hijo.

La palabra de Facundo Ambrosioni:

En el final del audio comentó una situación que fue chocante tanto para el pequeño como para su familia. Es que en el acto de fin de año ella tuvo la posibilidad de asistir y no fue: "No es que alguien le dijo no, no podés venir o no podés asistir. Al contrario, sería lo mejor para Fran", contó Facundo.