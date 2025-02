El canal al que iría Cocineros Argentinos tras su baja de América TV y quién sería la nueva conductora

Tras medio año al aire en canal América, Cocineros Argentinos se despedirá de tal pantalla el viernes 28 de febrero, y en las últimas horas trascendió que el clásico programa gastronómico podría regresar a la TV Pública, y que la conductora ya no sería Maju Lozano, sino Carmen Barbieri.

Desde Mitre Live, Juan Etechegoyen anticipó: "Planean cambio de conductora, me dicen que Maju Lozano no va a continuar. Cocineros Argentinos tiene muchas chances de seguir en la TV Pública. No está cerrado, pero está avanzado. También estaba la opción de Telefe, pero el canal habría desistido de tenerlo en su pantalla".

Luego, el especialista en espectáculos continuó respecto a la nueva anfitriona que tendría Cocineros Argentinos en la TV Pública tras su baja de canal América: "La conductora que quieren contratar es Carmen Barbieri. Cocineros iría al aire desde abril en la TV Pública por la tarde. El nombre de Carmen lo propuso el canal y ahora la productora Kapow trabaja en eso".

Cocineros Argentinos no cumplió las expectativas en el rating de canal América. Foto: Captura de video América.

Recordemos que en los próximos días Carmen Barbieri se despedirá de Mañanísima (El Trece), y en ese horario irá Mujeres Argentinas, un magazine que liderará María Belén Ludueña.

Carmen Barbieri sería la próxima conductora de Cocineros Argentinos. Foto: Captura de video El Trece.

Mientras tanto, Barbieri comentó en estos días que le han llegado propuestas para sumarse a señales como Net TV y canal América, y cuando Juan Etchegoyen le comentó que desde la TV Pública la quieren como anfitriona de Cocineros Argentinos, la conductora respondió entusiasmada: "Me vuelvo loca con ese programa, me va como anillo al dedo. Yo tengo una reunión pendiente con la TV Pública desde hace dos semanas y la vengo pateando porque no tengo tiempo. El miércoles me voy a juntar con el canal y seguramente me van a ofrecer eso, pero no lo sabía".

De todas formas, Carmen Barbieri dejó en claro que no estaría dispuesta a aceptar la conducción de Cocineros Argentinos si el ciclo comenzara demasiado pronto. "Me gustaría, pero vamos a ver qué día y qué mes, porque no quiero salir de Mañanísima y hacer otro programa pegado, quiero descansar un poco mi cara para la gente. Estoy agradecida de que me llamen de todos lados. Escucho ofertas y vamos a ver... A mí me gusta el formato de Cocineros Argentinos. Si no es muy pegado a ahora, por supuesto lo voy a pensar", sostuvo.