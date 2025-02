La picante pregunta de Mirtha Legrand a uno de sus invitados: "¿Te molesta?"

Mirtha Legrand volvió con todo a la pantalla de El Trece y nada más ni nada menos que desde Mar del Plata. La conductora dejó en claro que realizará solo dos programas desde "La Feliz", así que el del sábado 22 de febrero fue el último y el ciclo seguirá en Buenos Aires.

Mirtha, se despidió de Mar del Plata con una espectacular "mesaza" que tuvo a Miguel Ángel Rodríguez, Luisa Kuliok, Mauricio Dayub, Silvia Kutica y Alejandro Paker. Como de costumbre, La Chiqui realizó una picante pregunta que Alejandro Paker no dudo en contestar.

"¿Vos sos adoptado?", fue la consulta que le hizo la conductora de El Trece a Alejandro. Inmediatamente y sin problemas, él contestó: "Sí, así es". Ante esta escueta respuesta, Mirtha le consultó si le molestaba la consulta que le había realizado y él sostuvo que no tenía problemas.

"No me molesta para nada Mirtha. Yo lo cuento y lo comparto con absoluta gratitud", comenzó diciendo el actor en la mesa de El Trece. Luego, agregó: "Conocí a mi madre biológica y se lo agradezco a ella porque yo digo que me dio otra opción, no en adopción, me dio otra opción".

La picante pregunta de Mirtha Legrand:

"Otra opción de vida que tuve gracias a mi mamá (madre adoptiva) que le mando un beso y que está orgullosa que venga acá", confesó el actor. En diferentes entrevistas anteriores a estar en el programa de Mirtha, él dejó en claro que hubo un encuentro con su mamá biológica y que no hubo ningún tipo de reproches.