Andrea Frigerio dio su opinión sobre el regreso de "Poné a Francella" y fue contundente con Julieta Prandi: "No sé a qué se referirá Julieta Prandi al decir..."

Desde hace un tiempo, Telefe apostó en su pantalla por repetir programas de televisión que ya tienen sus años. Si bien, muchas de las repeticiones fueron un éxito en el canal de las tres pelotas, hubo un programa que despertó la polémica en estos últimos meses. La señal decidió emitir de nuevo Poné a Francella a fines de diciembre de 2024, y las opiniones se dividieron entre aquellos que pensaban que es un humor que ya no va en estos tiempos y otros que defendieron la propuesta y dijeron que no tiene nada de malo.

De hecho, Florencia Peña se mostró en contra con el retorno del programa y, por otro lado, Gabriel "El Puma" Goity se expresó a favor. Finalmente, Telefe decidió no transmitir más Poné a Francella.

Prandi fue parte del sketch "La Nena" en el programa que protagonizaba Guillermo Francella a comienzos de los 2000. Créditos: Instagram Jprandi.

Otra de las actrices que estuvo en dicha propuesta fue Julieta Prandi, quien participó en el sketch de "La Nena". A principios de febrero, la artista fue entrevistada para Puro Show sobre la polémica que rodea al programa.

"Cuando ponés en la tele una programación de 20 o 30 años atrás tiene una sociedad que no es la misma, hay que contextualizarlo en el momento que se hizo. Es el humor de antes", comenzó diciendo. Y, después, declaró: "Yo no la pasaba bomba, había situaciones que eran incómodas para mí y era mi primer trabajo. Estoy agradecida de las puertas que me abrió, pero no fue fácil transitarlo". "No me trae feos recuerdos, pero no fue el momento en el que yo mejor la pasé", reveló la modelo.

Frigerio fue otra de las actrices que participó en la propuesta. Créditos: Instagram Andreafrigeriook.

Y ahora fue el turno de Andrea Frigerio. La actriz dio una nota para Mitre Live y se mostró a favor de Poné a Francella: "Si uno piensa que hay determinadas épocas y códigos de humor y lo acepta de esa manera... Si tenés ganas de verlo, lo ves, y si no está el control remoto y lo cambiás, nadie te obliga a mirarlo y hay ofertas varias para poder elegir".

"Con ese criterio de no poner algo que se hizo en los noventa u ochenta no podríamos ver muchas cosas, como Los Tres Chiflados, donde se la pasaban golpeándose y diciéndose gordo o petiso, hay que respetar el contexto. Tampoco se podría ver Casados con Hijos y ficciones que tienen otros códigos", añadió Frigerio.

En esa misma entrevista, Andrea fue contundente con los dichos de Prandi sobre el programa. "No sé a qué se referirá Julieta Prandi al decir que vivió situaciones incómodas, me gustaría saber por qué lo dijo. Yo no he vivido situaciones complejas en ese programa ni en otro. Siempre viví un clima de armonía", expresó filosa Andrea.