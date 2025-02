Una actitud de la China Suárez llamó la atención en el vuelo a Estambul con Mauro Icardi

Turquía se prepara para recibir a los protagonistas de los escándalos más comentados del verano, luego de los constantes cruces mediáticos y judiciales en la interminable batalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi, finalmente el delantero del Galatasaray, club turco al que pertenece, ya está en viaje al país turco en compañía de la China Suárez. Durante el vuelo trascendió que la actriz se mostró muy acaramelada con el futbolista.

Si bien Wanda Nara fue invitada a Estambul en la misma fecha que su expareja, aún no se ha confirmado si viajará con su novio L-Gante ya que recientemente el cantante se accidentó andando imprudentemente en cuatriciclo, quebrándose la clavícula, por lo que se encuentra en recuperación. Aún así, la mediática podría viajar igual en las próximas horas generando el tan temido o esperado encuentro con Mauro Icardi y la China Suárez en el evento deportivo que se llevará a cabo la próxima semana en el que jugará el club al que pertenece el mencionado futbolista con el equipo rival que estaría patrocinando el arribo de la conductora de Telefe a Turquía.

La entrega de premios Best Woman of the Year (mejor mujer del año), que realizará este lunes 24 de febrero en Estambul, es la principal excusa del viaje de Wanda Nara, en el evento ella podría llegar a ganarse una preciada estatuilla y el reconocimiento como una importante y destacada figura de ese país.

La china Suárez y Mauro Icardi en el aeropuerto a punto de embarcar rumbo a Estambul. Foto: Instagram @gossipeame

Este viernes por la noche Mauro Icardi y la China Suarez se mostraron a los besos en el medio del vuelo, según lo contó la periodista Pochi de Gossipeame en su cuenta de Instagram, en la que refería: "Me cuentan que embarcaron últimos, que en el vuelo él se reía todo el tiempo, que ella se levantó y lo beso".

El comentario de Yanina Latorre sobre el polémico y probable encuentro entre Mauro Icardi, la China Suárez, Wanda Nara y L-Gante. Foto: Instagram @yanilatorre

Por su parte Yanina Latorre contó en sus clásicas historias de su cuenta personal de la mencionada plataforma, que Mauro Icardi ya estaba en el aeropuerto con la China Suárez y también mencionó el intercambio de mensajes que tuvo con Wanda Nara. "Se me recalentó por lo que dije en la radio. Estamos discutiendo. Cómo molesta mi opinión", expresó la penalista en referencia a la mediática. "Explicame los cuatro el mismo fin de semana en Turquía", deslizó con su clásico humor en la publicación.