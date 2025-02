Los contundentes audios del novio de Juanita Tinelli que exponen la infidelidad que cometió con la hija del conductor

La relación de Juanita Tinelli con Camilo Castagnola habría finalizado hace relativamente poco tiempo, esto lo contó la semana pasada el panelista Pepe Ochoa en LAM (América TV), en ese rompimiento hubo una tercera en discordia mientras la pareja aún seguía junta. Este viernes se conocieron fuertes audios de la pareja de la hija de Marcelo Tinelli que lo dejan muy mal parado y exponen su infidelidad.

La noticia de los contundentes audios la dieron a conocer en el programa de Ángel de Brito a modo de enigmático por lo que se pudieron apreciar algunos detalles del triángulo amoroso."Entre viajes, idas y venidas, Juanita descubre que él tenía una relación paralela. Lo peor es que Juanita se entera porque alguien del entorno de Camilo, que no la soportaba, le contó directamente a Juanita la situación", expuso el periodista la información sobre Juanita Tinelli.

“Todo el mundo me dice que tenga cuidado con esta mina y que salga de ahí a tiempo, ya sé que es una piba de paso, y me hago cargo de la cagada que me mande con vos por calentura, pero ya se quien es mi prioridad”, expresaba el exnovio de Juanita Tinelli en el audio que se dio a conocer en el que le hablaba a la mujer con la que engañó a la hija del conductor.

Los polémicos audios del exnovio de Juanita Tinelli

“Cuando vuelva a Cañuelas lo charlamos en persona y dejamos de pelotudear por mensaje. Yo sé que me equivoqué y tardé un montón en darme cuenta pero todos comentemos errores”, decía otro audio del polista que al parecer sigue siendo el novio de Juanita Tinelli, aunque De Brito dijo que después de conocerse este material ya no lo serían más.

Otro de los picantes audios que lo dejan muy mal parado, refería directamente a la infidelidad que cometió estando de novio con Juanita Tinelli. “Cuando estoy con ella solamente pienso en vos. No pasa nada, estamos y no estamos, cada uno hace la suya y todo bien. No entiendo porque llegas a creer que podía pasar algo más entre nosotros. No estoy interesado en ella y te lo dije mil veces”.