Escándalo: Matías Bertolotti y José Bianco se cruzaron en vivo en TN por los incendios en la Patagonia

Matías Bertolotti y José Bianco son dos meteorólogos con una larga trayectoria en Todo Noticias. Los expertos tienen su propio programa llamado "Fenómenos" y fue allí donde se encontraban hablando de la terrible situación en la que se encuentra El Bolsón y terminaron discutiendo y metiendo el tema político en el medio de la explicación.

Estos incendios en La Patagonia derivaron en muchas críticas al gobierno dirigido por Javier Milei y sobre todo de los artistas como Lali Espósito, María Becerra, entre otros. En medio de esto, José Bianco sorprendió a todos con su declaración y tuvo un fuerte intercambio con su compañero.

"Fue una semana movida que tuvo de fondo el triste telón de los incendios en la Patagonia. No paran por más que los políticos estén en otra", comenzó diciendo el meteorólogo y luego brindo una especie de apoyo a los artistas: "Mientras tanto, los únicos que piensan en esto, son los artistas que van a hacer un festival para ayudar a la gente".

Fue en ese momento que Matías Bertolotti lo interrumpió a Bianco y lo cruzó fuertemente en vivo, sin pelos en la lengua: "Me parece que hay un mensaje doble ahí porque hace décadas que se prende fuego la Argentina y no veía a los artistas en otras épocas haciendo ese tipo de cosas... Igual bienvenida, la solidaridad, me encanta".

El tremendo cruce entre los meteorólogos de Todo Noticias:

"Me encanta que sirva esto, pero también hay que aclararlo porque los incendios que hay no son únicos, no es la primera vez ni son los más grandes de la historia. Se repiten una y otra vez hace años y como dice José, la política le da la espalda, pero toda la política, la de hoy, la de ayer, la de antes de ayer y la de hace 15 años atrás", cerró contundente Bertolotti.