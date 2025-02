Polémica en Gran Hermano: uno de los participantes perdió a un pariente muy cercano y su familia decidió no contarle

Ángel de Brito informó en "LAM" sobre una nueva polémica en Gran Hermano 2025, el programa estrella de Telefe. De acuerdo con el conductor de América TV, una participante del reality perdió a un importante miembro de su familia, pero no lo sabrá hasta que salga de la casa más famosa de la Argentina.

Como regla absoluta, los participantes de "Gran Hermano 2025" no tienen permitido conocer nada de lo que sucede en el afuera, pero hasta este mandamiento tiene excepciones. En caso de una emergencia familiar como lo es un fallecimiento, la producción de Telefe puede intervenir para llevar la noticia dentro de la casa. Sin embargo, este no será el caso de Martina, la joven que perdió a su abuela durante el reality show.

Martina de "Gran Hermano" perdió a su abuela y no fue informada

Federico Bongiorno fue quien trajo la información a la mesa: "Hablé con Delfina, la hermana, el fin de semana y me lo confirmó". El mediático también confirmó que la participante, quien está en la casa desde el 2 de diciembre del año pasado, no recibirá noticia del fallecimiento de su abuela por una decisión de sus seres queridos: "No es una decisión de la producción, es una decisión de la familia".

Al parecer, la familia de Martina no quiso estresarla de cara a una nueva gala de eliminación en "Gran Hermano": "Fue motivada más que nada porque Martina no está pasando un buen momento en la casa, está angustiada por varias cosas, y sentían que darle información sobre una situación irreversible donde no hay nada que hacer le podría traer un estrés adicional que hoy no tiene manera de resolver", explicó el panelista.

Martina de "Gran Hermano" perdió a su abuela. Foto: Instagram @pereyramar_

"O sea, están todos locos. La producción, la familia, todos menos la chica", opinó Ángel de Brito. Bongiorno decidió ponerse del lado de la familia de la jugadora, asegurando que solo tienen en cuenta los deseos de la joven modelo y contadora que tanto deseó participar de "Gran Hermano Argentina": "Yo creo que tienen totalmente en cuenta los sentimientos de Martina", sostuvo.

Yanina Latorre no dudó criticar tanto a la producción de Telefe como los familiares de Martina: "Por un hecho tan frívolo como una participación en la casa de Gran Hermano que no te avisen de la muerte de una abuela, que además fue una abuela participativa en la vida e iba a la tribuna, yo me muero", exclamó la panelista que debutará con su propio programa en América TV.

Martina no está pasando por un buen momento en "Gran Hermano"

Los días dentro de la casa de "Gran Hermano" se complican para Martina, quien está muy enamorada de Luca. Los dos compartieron un beso en la fiesta de San Valentín del fin de semana, pero el joven no tardó en dejarle en claro que no significó nada: "Para mí sos una piba muy interesante, buena mina, inteligente, muy linda, pero yo acá dentro tengo algo que no quiero, no quiero que nos enganchemos, estamos para jugar".

La joven contadora estaba algo preocupada por su vínculo con Luca después del ingreso de nuevos participantes como Selva "Gran Hermano". La nueva tanda de jugadores trajo a dos chicas atractivas a la casa, algo que puso en guardia a Martina y que Luca no dudó en remarcarle: "De tu lado noto una incomodidad y es una paja", le reclamó el más chico de la competencia.

Martina aceptó todo lo que le dijo su compañero, pero Luca no quedó convencido. Más tarde, durante una conversación con sus aliados, el joven expresó que no se siente bien haciendo sentir incómoda a la rubia. Lourdes Ciccarone, una de las jugadoras más frontales de la edición, propuso que es porque "él le da vergüenza" de tanto que le gusta, lo cual le pareció todavía peor a Luca.