La reacción de María O'Donnell y Ernesto Tenembaum al escuchar las críticas de Jonatan Viale contra ellos

Todos estaban esperando la palabra de Jonatan Viale luego de que se filtraran videos de su entrevista con Javier Milei donde se puede ver a Santiago Caputo que interrumpe en medio de la nota para que la charla tome otro rumbo.

El pasado martes 18 de febrero, el periodista no se presentó en Pan y Circo, el programa que conduce por Radio Rivadavia a las 15 h. Sin embargo, si lo hizo en ¿La Ves? de TN, donde realizó un fuerte descargo y dio explicaciones al respecto.



El periodista habló en TN sobre los clips que salieron a la luz de su entrevista con Javier Milei.

En un momento, el comunicador apuntó contra varios colegas, entre ellos María O'Donnell y Ernesto Tenembaum. Y ellos, en el programa de streaming 540° Algún día lo sabrán, reaccionaron a las palabras de Viale.

"No necesito a María O'Donnell que me diga '¡qué bien!'. No necesito a Tenembaum. Me chupa un huev* lo que diga Alejandro Bercovich, te lo digo de verdad. No me siento ni mejor ni peor periodista por la runfla de catadores del periodismo que hay en Argentina", expresó Viale en el ciclo que conduce. Cuando O'Donnell y Tenembaum escucharon esta primera parte, rieron.

Esta fue la reacción de María O'Donnell y Ernesto Tenembaum a las críticas de Jonatan Viale

Acto seguido, Jonatan Viale continuó: "Yo estoy bien parado, porque mis hijos, mi familia, mis amigos y mis productores me bancan. Porque hoy recibí un mensaje de una productora mía y me dijo 'yo estoy al lado tuyo'. Yo estoy bien parado porque usted del otro lado, vos, hace muchos años, nos elegís".

Luego, el periodista fue contra Miguel Ángel Pichetto: "Hoy escuchaba a Pichetto, que se hacía el canchero en Radio Rivadavia un colega mío que bueno, se quedó callado, una pena. Pichetto me dijo a mí 'periodista al servicio del poder'. Pichetto, vos podés creer, el político que vivió toda su vida al servicio del poder político". En ese momento, María dice: "Porque esa es su profesión".

Cuando en el ciclo de streaming terminaron de escuchar los comentarios del conductor de ¿La Ves?, O'Donnell dijo: "Bueno, ¿cómo estamos? Familia, amigos y productores, ¿nos bancan?".