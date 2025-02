Bomba: apareció un chico que asegura ser el hijo de Ángel de Brito y estalló todo

Ángel de Brito fue sorprendido por un mensaje de texto que le llegó a Fede Bongiorno, compañero de Bondi Live y de LAM. Fue a través de WhatsApp que una persona le confesó al periodista que era hijo del conductor de LAM y en ese momento estalló todo en el estudio.

"Ángel de Brito, soy tu hijo. En serio", decía el primero de una seguidilla de varios mensajes que la persona envió al número que tienen para que los seguidores envíen información y manden audios que pasan durante el programa de streaming. Luego, el supuesto hijo de De Brito siguió contando.

"Mi mamá quiere que nos hagamos un test de ADN, está segura que vos sos mi papá. ¿Por qué nunca me cuidaste? Eres alguien muy malo papá. Quería que seamos una familia linda y buena, pero nunca me cuidaste estos años", expresaba esta persona al conductor.

Luego, agregó: "Quiero que me compres todo. TODO. Todo lo que yo pida. Si me preguntás, en la escuela voy muy bien, saqué todos 10 el año pasado. Así que tenés un hijo inteligente. Pero, ¿por qué nos abandonaste?", le escribió haciendo un claro reclamo porque no se hizo cargo de él.

El momento que Ángel de Brito fue sorprendido por el mensaje de su supuesto hijo:

Mientras Fede Bongiorno leía estos chats, Ángel de Brito se encargaba de desmentir todo lo que decía. Lo cierto es que semanas atrás, en una nota exclusiva con Luis Novaresio el conductor y periodista dejó en claro que no tenía ganas de tener hijos y ahora le llega este mensaje que sorprendió a todos.