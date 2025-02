Javier Milei atacó de nuevo a Lali Espósito y María Becerra, pero se limitó a hablar de un músico que también lo destruyó

Javier Milei se encuentra envuelto en un escándalo por la criptomoneda $LIBRA que promocionó a través de sus redes sociales, en la que miles de personas invirtieron, pero, un rato después, su valor se desplomó. Actualmente, el Presidente de la Nación Argentina tiene varias denuncias judiciales por este tema. También fue denunciado en Estados Unidos.

En medio de toda esta polémica, el mandatario le concedió una entrevista a Jonatan Viale para el programa ¿La Ves? de TN. En una nota, que duró poco más de una hora, se tocaron distintos temas, entre ellos el escándalo de la moneda virtual. Pero también se habló de las críticas que ha recibido el líder de La Libertad Avanza, por parte de distintos artistas, en los últimos días.

Uno de los recientes posteos que hizo el mandatario contra María Becerra y Lali Espósito.

"Después de lo que pasó con Lali Espósito y María Becerra...", comienza diciendo Viale. En ese momento, Milei lo interrumpe: "'Ladri Depósito'; María 'BCRA'".

"Bueno, Andrés Ciro de Los Piojos dijo (haciendo referencia a lo ocurrido en el Cosquín Rock 2025): 'Tienen tantas mentiras, tanta criptomoneda, tanta libertad'. Digo, cantó esto", continuó el periodista tras el comentario burlón del Presidente contra las cantantes.

Esto fue lo que dijo Javier Milei en su entrevista con Jonatan Viale

"¿Qué te pasa cuando chocas con los artistas, o algunos?", le preguntó el conductor. Si bien, Javier Milei segundos antes criticó a Lali Espósito y María Becerra, luego de la consulta de Viale, no quiso hablar de Andrés Ciro Martínez.

"Mirá, yo no tengo nada contra los artistas. Digo, de hecho festejo el arte. De hecho, yo tuve una banda de rock. Lo que yo digo es que si vos sos artista, vos vivís de ofrecer tu producto, que es servir al prójimo con un bien de mejor calidad y mejor precio. Ahora, si vos para vivir del arte necesitás subsidios del Estado, vos no sos un artista, vos sos un empleado público. Y si además sos un instrumento de propaganda política, digo, vos estás haciendo política, no arte", contestó el economista.