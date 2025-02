Shakira fue hospitalizada de urgencia en Perú y debió cancelar un show

Según indicaron los informes de los médicos que atendieron a Shakira en la clínica Delgado, la cantante padeció fuertes dolores abdominales cuando fue hospitalizada en la madrugada del 16 de febrero, por este motivo debió cancelar uno de sus shows previsto a realizarse en el Estadio Nacional de Lima, Perú. Al parecer su delicado cuadro de salud estaría relacionado con una fuerte gastritis.

La cantante ganadora del GRAMMY al mejor álbum pop latino por 'Las mujeres no lloran', llegó el viernes 14 de febrero por la noche al aeropuerto de Perú. Shakira tenía previsto presentarse este domingo 16 y lunes 17 en Lima. El país andino es la segunda parada de su esperada gira latinoamericana, tras dos exitosas noches en Brasil la semana pasada.

La repentina hospitalización de Shakira sucedió solo horas después de que se confirmara que el concierto de Shakira en Medellín, Colombia, previsto originalmente para el próximo 23 de febrero, fuera modificado para el día 24.

La gira mundial de la cantante, llamada 'Las mujeres ya no lloran', comenzó el pasado 11 de febrero en Río de Janeiro, Brasil, luego de varias fechas por Latinoamérica, viajará a Canadá y Estados Unidos en mayo próximo para una serie de conciertos que se extenderán hasta junio.

El comunicado de la cantante en el que suspende su fecha en Lima. Foto: Instagram @shakira

"Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento", de esta manera la artista comenzaba el anuncio de la cancelación de la fecha programada en su cuenta de Instagram. "Los médicos que m atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", continuó el informe publicado por Shakira.

"Espero mañana estar mejor, y que me den el alta cuanto antes", expresó la cantante Colombiana. Foto: Instagram @shakira

"Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para encontrarme con mi querido público Peruano", reveló la cantante respecto a sus sentimientos por estar hospitalizada llevando a cancelar una fecha en Perú luego de una ausencia de 14 años en ese país.

"Espero mañana estar mejor, y que me den el alta cuanto antes para poder presentar el espectáculo que he preparado para todos ustedes". Por último Shakira expresó: "Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión. Los quiero mucho. Shak"