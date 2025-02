El tenso y polémico cruce entre Florencia Peña y el Puma Goity por el levantamiento de "Poné a Francella"

Mirtha Legrand volvió con todo a la pantalla de El Trece tras un descanso. Finalmente, la conductora cumplió su objetivo y logró empezar con el ciclo de su programa en Mar del Plata, algo que según sus propias palabras tendrá una duración de dos programas y luego seguirá en Buenos Aires.

La primera mesa del año estuvo compuesta por L-Gante, Nicolás Scarpino, Gabriel Goity y Florencia Peña. Además, contó con la presencia (aunque tan solo unos minutos) de Wanda Nara, que acompañó a Elián Valenzuela para brindarle todo el apoyo necesario durante el programa.

En un momento, Mirtha tocó el tema de la conocida serie de sketch "Poné a Francella" donde tanto Goity como Florencia participaron junto a Guillermo Francella. Ambos tuvieron una mirada totalmente distinta y se vio cierta tensión en los invitados y en la propia conductora.

"Hay la discusión que tuvimos con el Puma, los enemigos", comenzó diciendo la actriz. Luego, agregó que "le debo a 'Poné a Francella' ser la comediante que soy hoy. Hay algunas cosas que trascienden el humor y otras por ahí con el avance de algunas cuestiones que tienen que ver con el feminismo, quizás son más complejas".

El cruce entre Florencia Peña y el Puma Goity en la mesa de Mirtha Legrand:

Florencia confesó que le generaba cierta incomodidad el sketch del "Papá de la nena" donde actuaban Guillermo Francella y Julieta Prandi: "Yo lo vi al aire y me hizo un poco de ruido", confesó. Fue allí el Puma confesó: "Poné a Francella tiene muchos sketch y se la agarraron con ese y no entiendo que sea así. Era un sketch de humor en donde estaba enamorado platónicamente y no es que se la quería levantar", cerró .