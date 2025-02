Otro sorpresivo momento al aire en el pase de Marina Calabró y Rolando Barbano en A24

Una vez más, el amor entre Marina Calabró y Rolando Barbano se manifestó ante las cámaras, en el pase de sus respectivos programas en la señal de A24. En esta romántica ocasión, el periodista especializado en policiales, aprovechó San Valentín para sorprender a su novia al aire con una serie de regalos que le entregó junto a una tarjeta con unas profundas palabras de amor.

La peculiar situación que tiene como protagonista nuevamente al momento del pase en A24, en el que la feliz pareja se encuentra por unos minutos, sorprendió por la seguidilla de regalos que Rolando Barbano le entregó, al aire, a la sorprendida Marina Calabró, con la canción de fondo de Elvis Presley, Can´t help falling in love, el periodista le hizo entrega de un importante ramo de flores acompañado de unas melosas e inverosímiles palabras de amor hacia la conductora.

"Primer regalo para Marina Calabró. Yo sé que no son tus favoritas... las flores", expresó Rolando Barbano. Entonces su novia, algo sorprendida y extrañada, le dijo: "Si me las regalás vos, me encantan". Aunque detrás de su respuesta lanzó: "Por qué no me avisaste?", dando la idea de una cierta incomodidad o una poco grata sorpresa.

Otro romántico y sorpresivo momento en el pase de A24 entre Calabró y Barbano

"Eres el sol de mis días, la felicidad de mis noches. Quisiera regalarte la luna, para hacerte ver las estrellas. Te amo siempre", rezaba el texto de la dedicatoria que leyó el periodista a Marina Calabró, aumentando todavía la expresión de desconcierto de su novia, a lo que ella le devolvió: "Me encanta mi amor", acto seguido Barbano le dio un cálido beso y le entregó un estuche con una brillante y delicada pulsera plateada, coronando la situación con un famoso chocolate, el favorito de Calabró.

Es innegable la fuerte química que existe entre ambas figuras, desde que blanquearon su relación tanto en los medios como en redes sociales, sus seguidores han sido testigos de sus constantes muestras de cariño y pasión. Si bien, al principio el que se mostraba más distante era Rolando Barbano, como lo que sucedió en la entrega de los premios Martín Fierro, cuando ella le dedicó su premio a él y cuando le tocó agradecer su galardón el periodista no la mencionó, con el tiempo aflojó y no duda en demostrarle a Marina Calabró su evidente atracción.