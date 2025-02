La foto íntima de Valentina Cervantes en medio de la reconciliación con Enzo Fernández

Valentina Cervantes y Enzo Fernández volvieron a apostar al amor luego de estar unos meses distanciados por decisión del futbolista. La joven influencer fue quien reveló que se encontraban nuevamente juntos en una nota que realizó en el programa "Desayuno Americano".

Allí, Valentina dejó en claro que "somos una familia, también somos muy jóvenes y nuestros hijos son muy chicos. Mientras haya amor y una buena charla, no hay nada que no se pueda arreglar", sostuvo en una parte. Además, dejó en claro que los rumores de los supuestos mensajes con un futbolista eran falsos.

"No me interesa lo económico, si tengo que vivir en una casa en Londres, lo hago y si tengo que vivir en un dos ambientes, vivo igual. Hablamos un montón de cuestiones porque al venir acá descubrí una parte mía que antes no la conocía porque antes estaba avocada al 100% a mis hijos, en enero vine sola una semana y antes no lo hubiera hecho", expresó.

En las últimas horas se volvió viral una foto que subió Valentina a su cuenta de Instagram y tiene que ver con el famoso Día de los Enamorados. La pareja de Enzo Fernández compartió una foto íntima en lo que parece ser el comedor de la casa junto a unos globos con corazones.

La imagen que compartió Valentina en sus redes sociales. Foto: Instagram/ @valucervantes.

La madre de Olivia y Benjamín, si bien compartió esta historia, no arrobó al futbolista, aunque todo indica que fue él quien tuvo este hermoso gesto en medio de la reconciliación. Ella dejó en claro que "nos hizo bien esta separación para que él se dé cuenta de muchas cosas".