Se conoció lo que dijo Santiago de Love is Blind sobre la denuncia de violencia de género que le realizó su esposa Emily Ceco

Luego del duro relato sobre el hecho de violencia de género que vivió Emily Ceco y logró compartir entre lágrimas y una voz cargada de angustia y dolor, en el programa El ejército de la mañana (Bondi Live), se espera conocer la palabra de Santiago Nahuel Martínez, el marido de la joven que fue el denunciado por esta aberrante situación. La pareja se conoció en el reality Love is blind Argentina (Netflix), luego se casaron y al poco tiempo ocurrió esta dramática situación.

En las últimas horas se conoció que tras la denuncia realizada por Emily Ceco, su marido fue desvinculado de los trabajos en medios de comunicación que había conseguido luego de hacerse famoso en el reality Love is blind Argentina. Uno de los empleos que perdió Santiago Nahuel Martínez fue en El Nueve, en un programa en el que solía desfilar como modelo y el otro por la labor que desempeñó en el medio que difunde noticias de River, club del que es simpatizante Santiago. Así lo anunciaban desde sus redes sociales: “Desde River Play Digital manifestamos nuestro repudio absoluto a los hechos de público conocimiento por parte de Santiago Martínez. Por ende, se decidió la desvinculación de manera inmediata de nuestro streaming ‘Qué Distintos Somos’”.

En el programa El ejército de la Mañana (Bondi Live), Fefe Bongiorno contó que este jueves se comunicó con personas que trabajaban con Santiago Martínez, tras el hecho denunciado por Emily Ceco reveló: "Hablé con una persona que trabaja con él en Qué distintos somos, me contó cómo fue la previa, que estos días previos a la despedida de soltero, él estaba muy insistente con salir con sus compañeros. Después en las horas en las que sucedió este hecho, (Santiago) se comunicó con sus compañeros y simuló que todo estaba bien y tranquilo".

La desvinculación de Santiago Martínez de River Play Digital. Foto: Instagram @riverplaydigital

El conductor de Bondi Live reprodujo las palabras que habría pronunciado Santiago Martínez, después de conocerse la denuncia por violencia de género, a sus compañeros de River Plate Digital expresando: "Ayer cuando le hablaron para decirle que estaba desvinculado del proyecto, él contestó que 'no era una denuncia penal', que sí lo es y que se trataba 'sólo de una pelea familiar', que él ya iba a resolver". Para concluir Fefe Bongiorno apuntó: "A la violencia que ejerció Santiago sobre Emily, él la llama 'una pelea familiar', que no lo es porque no viene de ambos lados y que la otra persona no puede defenderse".

El angustiante relato de Emily Ceco en Bondi Live

La violenta situación que Emily Ceco compartió con la audiencia y los conductores de Boni Live, dejó una fuerte repercusión en los medios. “Lo empujé y le pegué una patada en los hue…. Se tiró contra mí y me empezó a ahorcar y me tapaba la boca para que no grite. Le mordí la mano para que me soltara y ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza. Le pedía por favor que parara; empecé a gritar por ayuda y me tapó la boca y me empezó a ahorcar", describió con tristeza la exparticipante de Love is Blind Argentina.