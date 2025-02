Roberto Piazza destruyó a María Becerra y Lali Espósito tras sus dichos contra el gobierno de Javier Milei: "Siempre fue una ensobrada"

Hace pocos días, María Becerra criticó al Gobierno Nacional por la falta de ayuda a la Patagonia que enfrenta críticos incendios. Javier Milei le respondió a "la nena de Argentina" en dos oportunidades, y en el último de sus descargos contra Becerra, incluyó a Lali Espósito.

"Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el Gobierno Nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. ¡CIAO!", escribió el Presidente de la Nación Argentina en su cuenta de X (@JMilei).

El mensaje que el Presidente de la Nación Argentina le envió a Becerra y Espósito.

Y ahora, Roberto Piazza salió a defender al mandatario y defenestró a las artistas. El diseñador de moda, que hace pocos días se reunió con el líder de La Libertad Avanza en la Quinta Presidencial de Olivos, fue entrevistado por Juan Etchegoyen para Mitre Live y no se guardó nada.

"El otro día fui a la Quinta de Olivos y me dijo que los comienzos de su gobierno fueron complicados y no bajaron la guardia y el que bajó la guardia duró cinco minutos, una patada y chau y todos los días hay una noticia ya sea de un ministro, una canciller o una artista que vocifera barbaridades como Lali Espósito y María Becerra que se pusieron a decir pelotudeces", comenzó diciendo Piazza muy enojado.

El diseñador de moda fue duro con Lali.

Allí, Roberto comenzó con las críticas hacia las cantantes: "Yo a 'Ladri Depósito', como le dice el Presidente o en realidad como le decimos todos, no la soporto desde hace rato. Siempre fue una ensobrada y vivió de la nuestra. Yo sé que ha cobrado fortunas cuando la plata salía del Estado, me consta total y absolutamente".

"Y ahora se sumó Maria Becerra a hablar mal del Estado pero se sabe, si hasta cobró para ir a la marcha LGTB. Pero muchos cobraron, después te doy el listado. Ahora no tengo ganas de generarme más enemigos pero la gente que vive del Estado yo no me la banco. Yo cumplo 50 años en la industria y jamás le pedí nada al Estado", sumó el diseñador.

Piazza también fue contundente con Becerra.

"Si Lali y María cobrarían del Estado no dirían lo que dicen, de hecho Lali está de novia con uno de la Cámpora y ahora se le cortó la pauta totalmente y ahora a laburar de verdad, primero a aprender a cantar y después a laburar de verdad. No me gusta para nada ese tipo de música", opinó el artista.

"Ahora le ponen ese sistema que se llama auto tune y esa huevada. Eso no existe. Si vos querés cantar tenés que tomar clases de canto y foniatría. Hay pendejos que no son políticos y no son ensobrados y no les dan lugar y fijate como llegó a llenar un Luna Park porque le daban plata del Estado, plata tuya, de los que están mirando y de la mía obvio", finalizó diciendo Roberto Piazza.