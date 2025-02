El nuevo letrado representante de Emily Ceco dio duros detalles del caso que involucra a los exparticipantes del reality Love is blind

Después de que Emily Ceco denunciara ante la justicia y públicamente los aberrantes hechos de violencia de género que atravesó en manos de su marido Santiago Nahuel Martínez, el caso tuvo una amplia repercusión en los medios y en las redes sociales, es por este motivo que la panelista Cinthia Fernández le pidió a su pareja, el abogado Roberto Castillo, que se contacte con la exparticipante del reality Love is blind Argentina (Netflix), para que se ponga al frente de la defensa de la joven.

El letrado se comunicó con Pepe Ochoa durante la emisión del programa El ejército de la mañana (Bondi Live), para precisar algunos detalles del caso que involucra a los exparticipantes del reality de Netflix, precisamente a Emily Ceco. “Estoy con Emily, que se está haciendo la revisación médica. Le están revisando los hematomas que tiene, no solo tiene en el ojo, que fue evidente y que lo vieron todos, sino que tiene hematomas en las piernas, en los brazos y en el cuello, producto de la violencia que se ejerció sobre ella”, indicó en la conversación el abogado.

El conductor le consultó al letrado que pasaría con Santiago Nahuel Martínez a raíz de la denuncia de violencia de género, por eso Roberto Castillo refirió: “En este caso es muy evidente. Emily tiene conversaciones donde esta persona que está siendo denunciada le admite la responsabilidad del hecho que ella mencionó”. Y agregó que no es la primera vez que sucede: “Hay una historia detrás que Emily me relató ayer cuando la entrevisté, que me parece que tiene mayor gravedad toda la historia que el hecho que ella denunció, que fue el último hecho. Pero hay una serie de manifestaciones que me hizo a mí, que son gravísimas y no más allá del relato de ella en el que confío, sino que tiene pruebas de absolutamente todo porque fue un año de mucho sometimiento”.

Las declaraciones de Roberto Castillo, el nuevo abogado de Emily Ceco

El abogado de Emily Ceco detalló la grave acusación enunciando: “Fue una tentativa de homicidio. Para mí, desde la calificación legal es una tentativa de homicidio, ella recibió una asfixia, tiene marcas en el cuello y el tiempo estimado del ataque fue de 5 a 7 minutos. Ella tuvo instintos, digamos, de defensa, lo que hizo que no termine esto en un femicidio".

Sobre cómo llegó al caso de violencia de género que denunció Emily Ceco, el representante legal expuso: “Estábamos ayer yendo a Capital en la camioneta y Cinthia me muestra el video que en la entrevista que le hicieron ustedes, se conmovió mucho y lo primero que me dijo fue ‘¿puedo ponerte a disposición de ella?‘. Y ahí, automáticamente, ella le contestó, me acerqué a verla. Ella se presentó junto a los padres, que la acompañan en todo momento, y ahí me empezó a relatar una serie de hechos que son gravísimos, son gravísimos. Es muy grave todo lo que sufrió“.