El exitoso conductor de LN+ que confesó cómo empezó su romance con una colega del mismo canal

A pesar de que siempre ha mantenido su vida privada lejos de la mediatización, Esteban Trebucq reveló en los últimos meses del año pasado su noviazgo con su compañera de LN+, Sol Simunovic. Y ahora, en una entrevista, el conductor confesó cómo comenzó el romance y dio detalles sobre su relación de pareja.

Si bien la noticia trascendió hace poco tiempo, los comunicadores están juntos desde hace casi un año. "Es una gran periodista, la admiro mucho. Creo que, en la pareja, es importante admirar a la otra parte y ella tiene una mirada muy profunda sobre la política", enfatizó Trebucq en diálogo con La Nación a la hora de elogiar a Simunovic.

Esteban Trebucq y Sol Simunovic, una pareja que surgió del detrás de cámara de LN+. Foto: Instagram @estebantrebucq.

En tanto que sobre cómo fueron los primeros movimientos del acercamiento con su colega de LN+, el conductor confesó: "Mensajito va, mensajito viene. La invité a salir y lo que iba a ser un café terminó siendo un gin tonic. Ahí empezamos".

De momento, Esteban Trebucq y Sol Simunovic no están conviviendo, y el periodista no planea ser padre próximamente, pero no descarta la idea de cara al futuro. "Nunca se sabe, pero hoy te diría que no, pero la vida es cambiante", se sinceró sobre una posible paternidad.

Sol Simunovic y Esteban Trebucq, de compañeros a LN+ a dupla en el amor. Foto: Instagram @estrebantrebucq.

Hace algunos meses, Trebucq había dado algunos detalles sobre su relación con Simunovic en Ángel Responde (Bondi Live), aunque en ese momento el conductor de LN+ se abustuvo de dar el nombre de ella, por respeto a los tiempos de su pareja en cuanto a hablar en los medios sobre el noviazgo.