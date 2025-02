Jorge Rial, contra las cuerdas: una activista trans lo denunció por acoso

Los últimos días para Jorge Rial han sido complicados. Morena Rial, una de sus hijas, fue detenida el pasado sábado 5 de octubre por robo agravado, efracción y escalamiento. Pero este miércoles 12 de febrero, las cosas mejoraron para la hija del periodista: no seguirá detenida. Morena recibió el beneficio de la "excarcelación extraordinaria" en la causa en la que está imputada. No obstante, la Justicia le impuso condiciones, entre ellas, la prohibición de salir del país y hacer un tratamiento psicólogico para corregir sus "desórdenes de comportamiento".

En medio de todo esto, en las últimas horas se volvió viral un video en las redes sociales de la entrevista que Barbie Di Rocco, activista, actriz y escritora trans, brindó para Ángel Responde, del canal de streaming Bondi. Di Rocco denunció en el ciclo que conduce Ángel de Brito la desagradable situación de acoso que vivió con Jorge cuando se encontró con él por una entrevista de trabajo.

Di Rocco es activista, escritora y actriz. Créditos: captura de pantalla Instagram Barbiedirocco.

Barbie contó que contó que el año pasado dio una nota para el portal donde trabaja el periodista, Big Bang! News, y, que a raíz de ello, el comunicador comenzó a seguirla en las redes sociales.

"Yo siempre que me empieza a seguir un conductor le digo que si hay un espacio disponible, está bueno escuchar voces trans. Él me respondió que sí y que tengamos una reunión", relató la activista.

El periodista, en el ojo de la tormenta.

"Me dice: 'Vení a casa'. Cuando llegué, se sentó con distancia y le conté lo que quería hacer, el proyecto. Fue todo tipo currículum, hasta que en un momento me dijo que le cuente si estuve con algún famoso, se me sentó al lado, me preguntó si estaba soltera y me dijo de tomar algo", continuó la escritora.

"Después empezó a decirme 'qué linda piel que tenés', que 'si soy activa o pasiva'. Ahí agarré y le dije: 'Escuchame, yo vine a saber si hay una opción de laburo, no vine a que me gatees'. Y me dice 'la verdad que lo veo medio difícil. 'Pero, si ya sabías de entrada, ¿para qué me hiciste venir?' le digo. Claramente, fue con el otro objetivo", reveló Barbie Di Rocco.

Esto fue lo que dijo Barbie Di Rocco en Ángel Responde sobre Jorge Rial

Luego, la actriz comentó que Jorge Rial nunca le pidió disculpas y que, al otro día, él le escribió "la pasé bárbaro con vos. Me encantaría volver a verte". "O sea, ¿no viste que te rechacé", expresó la activista.

"Cuando me fui la llamé a una amiga y me dijo: 'Nunca te van a creer. A las travestis nunca nos creen'", finalizó diciendo Di Rocco.