Javier Milei fulminó a María Becerra en las redes tras las críticas de la cantante al Gobierno Nacional

El pasado domingo 9 de febrero, María Becerra cerró la última noche de la Fiesta de la Confluencia, llevada a cabo en la Isla 132, ubicada en la Ciudad de Neuquén. "La nena de Argentina" logró convocar, aproximadamente, a 500 mil personas y en un momento de su show, habló sobre un tema que ha tenido a todo el país en vilo: los incendios en la Patagonia. Cabe destacar que desde hace algunos días, la cantante se ha mostrado solidaria con todos los afectados por esta terrible situación.

"No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con las palabras, hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros. Demostremos que Argentina es un pueblo solidario, que somos fuertes. Si pueden ir a mis stories que hay información muy importante para donar y que puedan ir aviones hidrantes a seguir apagando el fuego, que es lo que más importa en estos momentos y lo que hay que hacer", expresó la artista sobre el escenario.

Esto fue lo que dijo María Becerra en la Fiesta de la Confluencia sobre los incendios en la Patagonia

La cantante finalizó pidiéndole a la gente que continúe ayudando y "mostrando que Argentina es fuerte y es solidaria", mientras levantaba una bandera en la que se podía leer "S.O.S PATAGONIA".

Javier Milei no pasó por alto el discurso de María Becerra y este miércoles por la mañana apunto contra la artista. El Presidente de la Nación Argentina compartió en sus historias de Instagram (@Javiermilei) un posteo realizado por el usuario @Hombregrisxd. En la imagen editada, que es de una reconocida escena de Los Simpsons, la cantante aparece caminando con dos valijas llenas de dinero, sobre la cuales aparece escrita el nombre de la provincia de Neuquén, donde se persisten varios focos de incendios.

Leyenda

Mientras que en la parte superior del posteo, se puede leer: "María Becerra después de pedir que la gente done plata para Neuquén".