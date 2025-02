La opinión de Beto Casella sobre las críticas que recibe Jorge Rial por su hija Morena: "Sus antecedentes..."

Morena Rial se encuentra muy complicada. El pasado jueves 5 de febrero a la madrugada, la hija de Jorge Rial fue detenida por presunto robo en Villa Adelina.

El padre de Morena no pasó por alto el tema y confesó que sentía vergüenza por el camino que había seguido su hija y le pidió perdón a las presuntas víctimas. Pero esta actitud del periodista generó críticas de algunos periodistas.

El periodista habló sobre lo que ocurrió con su hija, Morena Rial.

Uno de ellos fue Jonatan Viale, quien habló de los valores que los padres deben inculcarle a sus hijos. Mientras que, por otro lado, Luis fue mucho más allá y le enrostró distintas situaciones difíciles que habría vivido Morena bajo el cuidado de sus padres, Jorge Rial y Silvia D'Auro.

Y, recientemente, Beto Casella decidió meterse en la polémica y dio su opinión en Bendita cuando se abordó el tema.

"Hay algunos episodios de gente que opina, pero me parece a mí que para lo que es la figura de Rial, sus antecedentes con los treinta años de periodismo picante que hizo, en general creo que el medio ha sido respetuoso, entendiendo que el tema es su hija. Se supone que él ha hecho lo que pudo. Y con respecto a lo que dice Viale, yo he visto a padres inculcarle valores y por ahí algún hijo sale torcido, no sé si siempre es consecuencia de los valores que recibe de la casa", expresó el conductor.