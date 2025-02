La China Suárez se sinceró sobre el rumor que apunta a sus supuestas cirugías estéticas

En medio de las constantes tensiones entre Mauro Icardi y Wanda Nara provocadas, no solo por su conflictiva separación, sino por los cruces entre la mediática y la China Suárez, rumores de todo tipo en relación a ellos aparecen y crecen en redes sociales sobre todo, lugar en el que se muestran a diario luciendo su estilo de vida y ventilando sus problemas íntimos. Una vez más, la actriz usó cuenta de Tik Tok para sincerarse en vivo con sus seguidores, quienes se interesaron en saber todo sobre sus supuestas cirugías estéticas en el rostro.

Para sorpresa de muchos, la China Suárez no hizo mención alguna sobre su rivalidad mediática y judicial con Wanda Nara, pese a que muchos usuarios en el vivo se lo preguntaban, en cambio la actriz decidió confesar la verdad detrás de los rumores que apuntaban las cirugías estéticas que en algún momento se habría realizado, sobre todo algo que en muchos posteos los usuarios suelen comentar es sobre el tamaño de sus labios notoriamente diferentes y más carnosos.

“Nunca me puse bótox. Nunca, nunca, nunca”, remarcó ante la insistente pregunta de muchos internautas. “Es que soy actriz y siento que necesito poder mover todo esto”, explicó María Eugenia Suárez de manera muy relajada en el vivo de Tik Tok que hacía junto a una amiga.

El vivo de Tik Tok de la China Suárez en el que se sinceró sobre sus supuestas cirugías

Si bien reveló que hasta el momento no pasó por el bisturí para acomodar los rasgos de la edad, sí confesó que no descarta la opción de retocarse en un futuro si así lo quisiera sometiéndose a alguna cirugía, por ello expresó: “En unos años, quizás me ponga si me molesta. Pero no, todavía no me pinché la cara. Lo máximo que me hice fue luz pulsada”.

Respecto al rumor más recurrente de todos acerca de sus labios, la China respondió: “No, no me puse nada. Tengo la misma boca desde chiquita”. De esta manera dejó en claro que nada de todo lo que se dice es cierto, al menos en referencia al rumor de los retoques estéticos, además mencionó que podía ser efecto del maquillaje. Para reafirmar su respuesta la amiga de la actriz deslizó: "No tiene bótox y no tiene nada en la boca”. Para concluir con el tema y frenar de una vez el rumor sentenció: “El día que me pinche, lo voy a contar”.