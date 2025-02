Comenzó la renovada temporada de Intrusos festejando los 25 años del clásico de América TV

Pocos ciclos en la televisión abierta han sabido mantenerse al aire durante tantos años, pero Intrusos (América TV) lo logró a pesar de los constantes cambios en la conducción que sufrió en las últimas temporadas, situación que comenzó a darse luego de la salida de su conductor fundacional Jorge Rial. Este lunes el programa insignia de la señal, arrancó su temporada número 25, con la conducción de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en una renovada producción.

Para la gran apertura, la introducción estuvo a cargo de la incomparable voz de Fabián Cerfoglio, que presentó a la dupla Lussich-Pallares con una potencia y humor que son característicos en el experimentado locutor. También hizo la presentación de cada integrante del panel, dándole a la emisión una impronta de show absoluto.

"Comienza una nueva temporada de la marca registrada del espectáculo Intrusos 25 años. Con ustedes, los socios del espectáculo... No, no te confundiste... Están acá. Están en América. No se tendrían que haber ido, pero se fueron y volvieron. ¡Volvieron a casa! ¡Rodrigo Lussich y Adrián Pallares!", de esta enérgica manera el locutor presentaba la nueva temporada de Intrusos 25 años.

Los conductores hicieron una entrada muy fiel a su estilo, haciendo gala de la renovada escenografía que esta vez incluye una escalera iluminada por la que descendieron cual vedettes en una revista, incluso Lussich mencionó esto evidenciando la clara intención de la puesta en el set de América TV. "¡Estamos en casa de nuevo! ¡Felices!" expresaron saludando a los televidentes.

Así arrancó la temporada número 25 de Intrusos

Luego de su efusiva entrada de Lussich y Pallares, dieron lugar a la presentación de las panelistas que los acompañarán en el nuevo ciclo de Intrusos, dando una mención especial a Marcela Tauro que estuvo conduciendo el programa mientras se reestructuraba la producción para la nueva temporada. Karina Iavícoli, Paula Varela y Andrea Taboada fueron debidamente recibidas, aunque cabe mencionar que las escaleras generaron un poco de vértigo al ver descender a las panelistas.

"Vamos a ofrecerles data exclusiva y el impacto periodístico que hizo de Intrusos un programa líder y enorme en 25 años de vida... ¡y por supuesto con la impronta de nosotros, los socios del espectáculo!", exclamó Rodrigo Lussich para dejar en claro su impronta. "Arrancamos la temporada 25 del programa más emblemático del mundo del espectáculo", destacó Adrián Pallares previo a dar comienzo al contenido del día.